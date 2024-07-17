Кремль не согласился с мнением президента Польши о возможной войне с НАТО

Президент Польши Анджей Дуда допустил, что, если Украина потерпит поражение, между Россией и Западом может начаться война. В Кремле не разделяют такие прогнозы, власти заявляли, что не хотят воевать с НАТО

Анджей Дуда (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

В Кремле не согласны с точкой зрения президента Польши Анджея Дуды, что победа Москвы в вооруженном конфликте с Киевом приведет к началу войны между Россией и НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Нет, мы не разделяем такие прогнозы», — сказал он.

Дуда, рассуждая о последствиях возможного поражения Украины, заявил порталу Wirtualna Polska, что «потенциальная война между Россией и Западом будет крайне близка», поскольку президент Владимир Путин «захочет атаковать снова и снова». Он призвал страны альянса готовиться к конфликту, чтобы нападение на них было невыгодно. Аналогичные опасения ранее высказывали и другие западные лидеры, в том числе президент США Джо Байден.

Путин заявлял, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса: ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами блока. Он назвал «сбрендившими» тех, кто говорит об угрозе нападения России на НАТО. Кремль при этом предупреждал, что конфликт с Североатлантическим альянсом будет неизбежен, если военные НАТО появятся на украинской территории.

Как передавал Reuters, на фоне продолжающихся боев на Украине страны НАТО согласовали новые оборонные планы, которые включают создание до 50 дополнительных бригад для защиты от России. По данным Telegraph, НАТО разрабатывает несколько сухопутных коридоров для переброски американских войск и бронетехники по Европе в случае наземной войны с Россией. В Кремле заявили, что расценивают как угрозу безопасности страны продвижение инфраструктуры НАТО к ее границам.