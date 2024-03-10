Bild: в бюджете немецкой армии на 2025 год не хватает €4,5-6 млрд

Bild сообщил о нехватке в бюджете немецкой армии на 2025 год €4,5-6 млрд

Министр обороны Германии сообщил канцлеру о нехватке в бюджете бундесвера €4,5-6 млрд, но пока неясно, как страна найдет дополнительное финансирование. Без него под угрозой обещание тратить 2% ВВП на оборону по требованию НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Бюджет немецких вооруженных сил на 2025 год может оказаться дефицитным, в результате Германия может не достичь показателя НАТО по тратам на оборону в размере 2% от ВВП, пишет Bild.

На 2025 год планируется выделить бундесверу €52 млрд. Чтобы Берлин смог соблюсти требование альянса, нужно увеличить его на €4,5-6 млрд, отмечает Bild. По информации издания, министр обороны Борис Писториус проинформировал о ситуации канцлера Олафа Шольца, ведутся переговоры с Минфином, но пока безуспешно. Предлагаемый финансовым ведомством вариант получить средства за счет сокращения социальных выплат канцлер отвергает. Шольц обещал, что ФРГ будет придерживаться нормы НАТО по оборонным расходам, пока страна не достигла этого показателя.

По данным Bild, дополнительные средства требуются немецкой армии на следующие нужды:

закупка новой колесной бронетехники;

переоборудование аэродрома Бюхель для размещения новых истребителей F-35;

обеспечение дислокации бригады бундесвера в Литве и др.

Как отмечает издание, планируемых к выделению на данный момент средств хватит на эксплуатационные расходы (например, зарплаты солдатам, отопление казарм, ремонт танков), на инвестиции в новое оружие останется только €500 млн.

Ожидается, что бюджет страны на будущий год без увеличения финансирования обороны будет дефицитным на €25 млрд.

8 марта в Великобритании также сообщили о дефиците в военном бюджете на 2023-2033 годы. Комитет парламента страны по контролю расходов бюджетных средств выявил нехватку как минимум £16,9 млрд (около €20 млрд по курсу на момент публикации). В бюджетном плане заложена сумма в £289 млрд, затраты составят более £305 млрд. Это самый большой дефицит за 12 лет, отметили к комитете.

Траты увеличили из расчета, что британское правительство, как обещает, будет тратить 2,5% ВВП на оборону каждый год, но в этом нет уверенности. В этой связи комитет посоветовал военному ведомству быть готовым показать, какие программы пойдут под сокращение, если правительство не увеличит затраты на оборону.