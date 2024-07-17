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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал о плане Германии вдвое сократить помощь Украине в 2025-м

Reuters: в 2025 году Германия сократит военную помощь Украине вдвое, до €4 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
Германия в 2025 году увеличит заимствования и сократит помощь Украине вдвое, пишет Reuters со ссылкой на проект бюджета. Источники агентства также поставили под сомнение выполнение цели по доведению оборонных расходов до 2% от ВВП
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Кабинет министров Германии планирует сократить военную помощь Украине в два раза в 2025 году, с €8 млрд до €4 млрд, сообщает Retuers со ссылкой на проект бюджета.

Агентство напоминает, что после начала спецоперации на Украине канцлер Олаф Шольц объявил о создании специального фонда в размере €100 млрд для модернизации армии и достижения контрольного показателя НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП. По данным источников Reuters, в 2028 году в регулярном бюджете ФРГ будет дефицит в размере €39 млрд.

Кроме этого, по данным агентства, бюджет на 2025 год предполагает дополнительные заимствования в размере €11 млрд, в результате чего общий объем чистых заимствований составит €50,3 млрд.

Как отмечает Rеuters, составление бюджета на 2025 год и среднесрочной финансовой дорожной карты до 2028 года было сложным, поскольку министр финансов Кристиан Линднер требовал периода фискальной консолидации после более высоких расходов во время пандемии COVID и недавнего энергетического кризиса. Вместе с этим немецкий Минфин выступил против новых фискальных правил ЕС, которые обязывают страны блока сократить дефицит бюджета в течение как минимум четырех лет.

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Германия поставляет оружие Украине с начала военной спецоперации. Как ранее сообщало правительство, всего за более чем два года Киеву были переданы вооружения на сумму около €28 млрд. В июле Берлин обновил список вооружений на сумму около €7,1 млрд, которые должны быть переданы Украине в 2024 году. В список вошли в том числе 50 танков Leopard 1A5, 120 боевых машин пехоты Marder, три зенитно-ракетных комплекса Patriot с ракетами, 11 радиолокационных станций TRML-4D и др.

Власти России критикуют поставки оружия Украине. В Кремле заявляли, что подобные действия ведут к эскалации и не способствуют урегулированию конфликта.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия правительство проект бюджета Военная операция на Украине поставки оружия
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