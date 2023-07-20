Кудрин оставил без комментариев включение в санкционный список США

Кудрин попал под санкции США из-за работы в технологическом секторе России. Он перешел в «Яндекс» на должность советника по корпоративному управлению в декабре 2022 года

Алексей Кудрин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Бывший глава Счетной палаты, советник по корпоративному управлению «Яндекса» Алексей Кудрин не стал комментировать включение его персоны в санкционный список США. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня я попал в санкционный список США. Формальное обоснование — работа в технологическом секторе. Пока оставлю без комментариев», — заявил Кудрин.

США ввели санкции также против первого замминистра финансов Леонида Горнина, замглавы ФСБ Сергея Королева и врио главы Смоленской области Василия Анохина. Кроме того, под ограничения попали банки «Солидарность», Локо-банк, Тинькофф Банк и «Юнистрим».

О том, что Кудрин, перешедший работать в «Яндекс» из Счетной палаты, попал под санкции из-за работы в «технологическом секторе экономики» России, сообщил Госдепартамент США. В американском дипведомстве также назвали Кудрина «тесно связанным» с президентом Владимиром Путиным.

Кудрин ушел из Счетной палаты, которую возглавлял с 2018 года, в ноябре 2022-го по представлению Путина. До этого, в 2000–2011 годах, он был министром финансов. В декабре Кудрин сообщил, что стал работать в «Яндексе». Он говорил, что будет совместно с менеджментом разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, «которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные».