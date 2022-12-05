Кудрин назвал свою должность в «Яндексе»

Алексей Кудрин сообщил, что перешел в «Яндекс» на пост советника по коропоративному развитию. По словам Кудрина, одна из его главных задач — «помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру Яндекса, чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди», написал он в своем телеграмм-канале.

«Принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — написал Кудрин.

Совет Федерации освободил Кудрина с поста главы Счетной палаты 30 ноября по представлению президента России Владимир Путина, официально новое место работы экс-главы Счетной палаты не называлось. Кудрин ранее говорил, что планирует после ухода из Счетной палаты работать в «больших проектах», связанных с частным бизнесом. «Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — писал он в телеграм-канале.

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