Совфед освободил Кудрина с поста главы Счетной палаты
Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за досрочное освобождение Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты.
Накануне, 29 ноября, руководитель комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщил, что в Совфед поступило представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности. Глава комитета рекомендовал верхней палате поддержать представление главы государства.
В конце прошлой недели источник РБК сообщил, что 24 ноября глава Счетной палаты на встрече с президентом Владимиром Путиным согласовал свой переход в «Яндекс». При этом для российских активов «Яндекса» будет создано новое юрлицо, в котором Кудрин должен получить «некую должность» (какую, пока не решено), а также опцион на 5% акций — 2% сразу, а остальные через какое-то время. Яндекс» позже подтвердил планы по разделу компании.
Собеседник РБК при этом допускал, что переход Кудрина может затянуться из-за противоречий в законодательстве, касающихся вопросов назначения главы палаты (полномочия по утверждению на эту должность перешли от Госдумы к Совету Федерации, но в закон «О Счетной палате» соответствующие поправки не внесли).
Сам Кудрил говорил, что после ухода из Счетной палаты планирует работать в «больших проектах», связанных с частным бизнесом.
В конце сентября в «Яндекс» перешел многолетний сотрудник Кудрина Павел Демидов, который занимал пост директора департамента внешних коммуникаций Счетной палаты. Он стал новым руководителем GR (связи с госорганами) компании.
По данным источников РБК, на пост главы Счетной палаты вместо Кудрина рассматривается первый вице-спикер Госдумы и депутат от Новосибирской области Александр Жуков — его кандидатуру предложил сам Кудрин, отмечал собеседник.
Алексей Кудрин родился в 1960 году. Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета в 1983 году, затем аспирантуру Института экономики Академии наук СССР. Кандидат экономических наук.
В 1992–1993 годах был председателем главного финансового управления мэрии Санкт-Петербурга, в 1993–1996-м — заместителем мэра и главой городского комитета экономики и финансов. В 1996 году стал заместителем руководителя администрации президента и начальником главного контрольного управления. Следующие два года, 1997–1999-й, был замминистра финансов России (при министрах Анатолии Чубайсе и Михаиле Задорнове), после чего перешел на должность первого замглавы правления РАО «ЕЭС» России, где проработал полгода, с января по июнь 1999-го. Затем вернулся на работу в Минфин, уже первым заместителем министра Михаила Касьянова.
С 2000 по 2011 год возглавлял Министерство финансов России.
В 2012–2016 годах был председателем Комитета гражданских инициатив, затем возглавил Центр стратегических разработок (ЦСР). В мае 2018-го по представлению президента России стал председателем Счетной палаты.