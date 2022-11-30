Совфед освободил Кудрина с поста главы Счетной палаты

Представление об отставке Кудрина накануне подал президент Владимир Путин. По данным источников РБК, его место в Счетной палате займет вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а сам Кудрин перейдет в «Яндекс»

Video

Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за досрочное освобождение Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты.

Накануне, 29 ноября, руководитель комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщил, что в Совфед поступило представление президента Владимира Путина об освобождении Кудрина от должности. Глава комитета рекомендовал верхней палате поддержать представление главы государства.

В конце прошлой недели источник РБК сообщил, что 24 ноября глава Счетной палаты на встрече с президентом Владимиром Путиным согласовал свой переход в «Яндекс». При этом для российских активов «Яндекса» будет создано новое юрлицо, в котором Кудрин должен получить «некую должность» (какую, пока не решено), а также опцион на 5% акций — 2% сразу, а остальные через какое-то время. Яндекс» позже подтвердил планы по разделу компании.

Собеседник РБК при этом допускал, что переход Кудрина может затянуться из-за противоречий в законодательстве, касающихся вопросов назначения главы палаты (полномочия по утверждению на эту должность перешли от Госдумы к Совету Федерации, но в закон «О Счетной палате» соответствующие поправки не внесли).

Сам Кудрил говорил, что после ухода из Счетной палаты планирует работать в «больших проектах», связанных с частным бизнесом.

В конце сентября в «Яндекс» перешел многолетний сотрудник Кудрина Павел Демидов, который занимал пост директора департамента внешних коммуникаций Счетной палаты. Он стал новым руководителем GR (связи с госорганами) компании.

По данным источников РБК, на пост главы Счетной палаты вместо Кудрина рассматривается первый вице-спикер Госдумы и депутат от Новосибирской области Александр Жуков — его кандидатуру предложил сам Кудрин, отмечал собеседник.