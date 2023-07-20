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США объяснили введение санкций против Кудрина
США объяснили, что ввели санкции против Кудрина за его работу в технологическом секторе
Алексей Кудрин
Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который перешел работать в «Яндекс», попал под санкции США из-за своей работы «в технологическом секторе экономики» России, следует из информации, опубликованной Госдепартаментом.
«Кудрин — советник по корпоративному развитию российской технологической фирмы, имеющий тесные связи с [президентом] Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.
Он попал под ограничения США 20 июля.
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