SCMP узнала цели визита Киссинджера в Китай и его встречи с Си Цзиньпином

Киссинджер в ходе частного визита старается понять мышление китайского руководства, чтобы по возвращении передать американским властям свои впечатления, пишет SCMP. Поездка планировалась как минимум за два месяца

Генри Киссинджер (Фото: Jason Lee / Reuters)

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер находится в Пекине с частным визитом, чтобы лучше понять мышление китайского руководства и затем поделиться своим впечатлением с американскими властями, рассказал The South China Morning Post источник, знакомый с ходом поездки.

По его словам, визит был запланирован по меньше мере два месяца назад. Собеседник газеты пояснил, что в ходе поездки как частного лица Киссинджер надеется провести больше «задушевных бесед» с представителями китайского руководства, что часто бывает непросто во время официальных визитов.

«Киссинджер, безусловно, едет как частное лицо, а не по просьбе правительства США. Естественно, его приглашают встретиться с высокопоставленными чиновниками, когда он посещает иностранную страну, особенно Китай, и они неизменно высказывают свое мнение и спрашивают его», — сказал другой источник издания.

20 июля бывший госсекретарь США встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Как говорится в сообщении МИДа Китая, председатель КНР отметил вклад Киссинджера в процесс нормализации отношений Пекина и Вашингтона, «который не только принес пользу двум странам, но и изменил мир», и назвал американского политика «старым другом» Китая.

Си подчеркнул, что на данный момент Китай и США «находятся на распутье» и им снова нужно сделать выбор. По мнению китайского лидера, страны могут достичь взаимных достижений и общего процветания. «Ключевым моментом является следование трем принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Исходя из этого, Китай готов изучить с американской стороной правильный путь для двух стран и способствовать устойчивому прогрессу китайско-американских отношений, что принесет пользу обеим сторонам и миру», — сказал Си.

Он также выразил надежду, что Киссинджер и «проницательные люди в США» продолжат играть «конструктивную роль» в возвращении отношений стран в «правильное русло».

В свою очередь Киссинджер заявил, что отношения Вашингтона и Пекина имеют решающее значение для развития обеих стран и всего мира. «В нынешних условиях мы должны придерживаться принципов, изложенных в Шанхайском коммюнике, понимать чрезвычайную важность принципа одного Китая для Китая и содействовать развитию американо-китайских отношений в позитивном направлении. Я готов продолжать свои усилия по укреплению взаимопонимания между народами Соединенных Штатов и Китая», — подчеркнул экс-госсекретарь.

Китай считает Тайвань своей территорией, в то время как власти острова заявляют о нелегитимности притязаний Пекина. США придерживаются политики «одного Китая», но при этом поставляют Тайваню оружие. Американский президент Джо Байден также говорил, что США вмешаются, если Китай нападет на Тайвань.

На встрече присутствовал куратор китайской дипломатии в ЦК Компартии Ван И, с которым Киссинджер беседовал накануне.

Киссинджер занимал пост госсекретаря во время президентства Ричарда Никсона (1969–1974). Именно в этот период США и коммунистический Китай наладили отношения. В частности, Никсон посетил Китай в 1972 году, став первым американским президентом, сделавшим это.

Ван И на встрече с 100-летним политиком заявил, что политике США необходимы его «дипломатическая мудрость» и «политическая смелость» Никсона. Он также подчеркнул важность соблюдения Вашингтоном принципа «одного Китая». Киссинджер в ответ выразил уверенность, что США продолжат делать это.

Во время поездки Киссинджер также встретился с министром обороны Китая Ли Шаньфу, который находится под санкциями США с 2018 года из-за военного сотрудничества с Россией.