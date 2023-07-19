МИД Китая предложил США обратиться к «мудрости Киссинджера»

Во время президентства Никсона и пребывания Киссинджера на посту госсекретаря США отношения с Пекином значительно улучшились. Ван И считает, что политике США по Китаю не хватает их смелости и дипломатической мудрости

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Куратор китайской дипломатии в ЦК Компартии Ван И на встрече с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером в Пекине заявил, что политике Вашингтона в отношении Китая требуются дипломатическая мудрость Киссинджера и политическая смелость экс-президента США Ричарда Никсона, говорится в публикации МИД Китая.

Киссинджер занимал пост госсекретаря во время президентства Никсона (1969–1974). Именно в этот период США и Китай наладили отношения. В частности, Никсон посетил Китай в 1972 году, став первым американским президентом, сделавшим это.

«Развитие Китая обладает мощным внутренним драйвером и неотвратимой исторической логикой. Невозможно пытаться изменить Китай и тем более его подавить», — приводит слова Ван И пресс-служба китайского МИДа.

Также куратор китайской дипломатии отметил важность принципа «одного Китая», который США обязались соблюдать. По словам Ван И, независимость Тайваня несовместима с безопасностью в регионе. «Если американская сторона искренне надеется на стабильность в Тайваньском проливе, она должна своими действиями четко и открыто выступить против «независимости Тайваня» и провести четкую черту с сепаратистскими актами «независимости Тайваня».

Киссинджер в ответ выразил уверенность, что США продолжат придерживаться политики «одного Китая». «Как бы ни было трудно, обе стороны должны относиться друг к другу как к равным, поддерживать контакт, и недопустимо пытаться изолировать друг друга», — сказал экс-госсекретарь, говоря об отношениях Вашингтона и Пекина.

Накануне Киссинджер встретился с главой Минобороны Китая Ли Шаньфу, который с 2018 года находится под санкциями США из-за военного сотрудничества с Россией. Китайскому министру обороны бывший госсекретарь США сказал: «История и практика неоднократно доказывали, что ни США, ни Китай не могут позволить себе относиться друг к другу как к противнику».

Киссинджеру в этом году исполнилось 100 лет. В период его пребывания на посту госсекретаря США он проводил политику разрядки напряженности, в том числе с Советским Союзом.