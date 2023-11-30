Жизнь и взгляды Генри Киссинджера в 15 цитатах

Умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он занимал ключевые посты во время холодной войны, был идеологом разрядки отношений США и СССР, восстановил связи США и Китая. Взгляды дипломата — в 15 цитатах

Генри Киссинджер во время визита в Париж в 1973 году (Фото: Keystone / Getty Images)

«Никакая внешняя политика, какой бы изобретательной она ни была, не имеет шансов на успех, если она рождается в умах немногих и никто не носит ее в сердце» (1973 год).

Генри Киссинджер работал экспертом по безопасности при трех президентах: Дуайте Эйзенхауэре (1953–1961), Джоне Кеннеди (1961–1963) и Линдоне Джонсоне (1963–1969). При администрации Ричарда Никсона в 1969 году Киссинджер стал советником по национальной безопасности США, а в 1973 году также занял пост государственного секретаря. Киссинджер продолжил работать госсекретарем и при Джеральде Форде (1974–1977).

«Когда страны в состоянии нанести урон в десятки миллионов человек за несколько часов, мир становится моральным императивом, настоятельной потребностью. <...> Но коренная дилемма нашего времени заключается в том, что, если поиски мира превратятся в единственную цель политики, страх войны становится оружием в руках самых жестоких людей» (цитата из книги «Годы в Белом доме», 1979 год).

Об отношениях во время холодной войны

«Сверхдержавы часто ведут себя, как два ощупью пробирающихся по комнате тяжеловооруженных слепца, каждый из которых полагает, что ему грозит смертельная опасность от другого, который, по его мнению, имеет отличное зрение. Обоим следует знать, что часто в недосказанности, компромиссе и неясности заключается сущность политики. <...> Разумеется, со временем даже два слепца могут нанести огромный вред друг другу, не говоря уже о самой комнате» (цитата из книги «Годы в Белом доме», 1979 год).

По отношению к главному противнику США во времена холодной войны — Советскому Союзу Киссинджер инициировал и проводил политику разрядки напряженности. В 1972 году состоялся первый официальный визит американского президента в СССР, если не учитывать пребывания Франклина Рузвельта в 1945 году на Ялтинской конференции. Во время визита генсек Леонид Брежнев и президент Ричард Никсон подписали соглашение между СССР и США об ограничении СНВ (стратегические наступательные вооружения), а также «Основы взаимоотношений между СССР и США», над проектом которых работал Киссинджер. В документе указывалось, что различия в идеологии СССР и США не являются препятствием для развития между ними нормальных отношений, основанных на принципах суверенитета, равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимной выгоды.

Леонид Брежнев и Генри Киссинджер перед началом переговоров в Кремле. 25 марта 1974 года (Фото: Юрий Иванов / РИА Новости)

«Поколение, правившее Советским Союзом в 1970-е годы, накапливало военную и геополитическую мощь не как выражение долгосрочных геополитических целей, а как их замену. Погоня за силой ради самой силы неизбежно напугала большую часть некоммунистического мира и привела к молчаливой коалиции всех промышленно развитых стран плюс Китая против Советского Союза, что сделало его окончательный крах неизбежным» (цитата из книги «Годы обновления», 1999 год. В главе Киссинджер описывал эмоции после встречи с Брежневым и советскими лидерами в 1970-х годах).

Для укрепления американских позиций в Азии в начале 1970-х годов администрация Никсона дипломатически сблизилась с коммунистическим правительством Китая, от которого США отдалились после победы коммунистов в 1949 году. Киссинджер был тем, кто разработал план мероприятий, направленных на установление отношений с КНР.

«Порядок всегда — тонкое и хрупкое равновесие сдержанности, силы и легитимности» (цитата из книги «Мировой порядок», 2014 год. В этой главе автор рассуждает о балансе сил в Азии и концепции партнерства).

«История в итоге аплодирует не конфликтам обществ, а их примирению» (заключительная цитата из книги «О Китае», 2011 год).

О войне во Вьетнаме

Генри Киссинджер (в центре, с правой стороны стола) и Ле Дык Тхо (в центре, с левой стороны стола) во время переговоров во Франции, январь 1973 год (Фото: White House via CNP / Global Look Press)

«Обычная армия проигрывает, если не выигрывает. Партизаны выигрывают, если не проигрывают» (цитата из статьи в журнале Foreign Affairs, 1969 год).

Никсон выиграл президентские выборы в 1968 году под лозунгом «почетного мира» во Вьетнаме. К этому времени война, начатая США при Кеннеди и Джонсоне как способ остановить распространение коммунизма в Азии, была крайне непопулярна в американском обществе. Киссинджер стал посредником между Вашингтоном и Ханоем при обсуждениях восстановления мира.

Никсон выступал за политику «вьетнамизации», предложенную Минобороны США: она предполагала подготовку и вооружение солдат Южного Вьетнама вместо ведения боевых действий военными США, а также постепенный вывод американского контингента. Киссинджер критиковал такую политику, указывая, что «вывод американских войск станет для американской общественности подобен соленому арахису: чем больше американских войск вернется домой, тем больше будет требоваться». Кроме того, будет «все труднее и труднее поддерживать боевой дух тех, кто останется».

Путь к мирным переговорам был долгим: Киссинджер встречался с представителем Северного Вьетнама Ле Дык Тхо 68 раз. Парижские мирные соглашения, приведшие к прекращению огня, были подписаны 27 января 1973 года. По их условиям США выводили войска из Вьетнама в течение 60 дней и ликвидировали военные базы, стороны также обменивались военнопленными. Главы делегаций США и Северного Вьетнама на переговорах Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо были удостоены Нобелевской премии мира за роль в достижении Парижских соглашений. Ле Дык Тхо от премии отказался.

Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо во Франции после подписания Парижских соглашений, январь 1973 года (Фото: Reg Lancaster / Express / Hulton Archive / Getty Images)

Роль Киссинджера во вьетнамской войне историки считают противоречивой. Согласно отчету Пентагона, обнародованному в 1973 году, во время процесса переговоров «Генри А. Киссинджер одобрял каждую из 3875 бомбардировок Камбоджи в 1969 и 1970 годах», а также «методы предотвращения их попадания в газеты» (армия Северного Вьетнама использовала территорию Камбоджи для отдыха и пополнения подразделений). В рождество 1972 года США провели массированные бомбардировки столицы Северного Вьетнама Ханоя — Киссинджер, выступавший за бомбардировку, одновременно возглавлял переговоры о прекращении огня.

О нравственности и внешней политике

«Внешняя политика не должна становиться алиби или отвлечением от внутренних неурядиц. Но точно так же внутренние проблемы не должны использоваться в качестве предлога для отказа от наших международных обязательств. Моратория на стремление к миру во всем мире быть не может» (речь на 71-м съезде ассоциации профессиональных ораторов IPA, 1973 год. Выступлению предшествовал Уотергейтский скандал, закончившийся отставкой президента Никсона).

Киссинджер внес большой вклад в урегулирование двух палестино-израильских конфликтов в 1968 и 1973 годах, развив челночную дипломатию — интенсивные двусторонние переговоры между Израилем и отдельными арабскими странами. Благодаря его усилиям по окончании Войны Судного дня (6–24 октября 1973 года) были подписаны два соглашения о перемирии. В частной беседе с советским послом Анатолием Добрыниным Киссинджер заявил: «Мой кошмар — это победа любой из сторон».

Исполнительный глава Национального совета Палестины Ясир Арафат и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, в центре — премьер Израиля Ицхак Рабин, 1999 год (Фото: Christine Grunnet / Reuters)

«Страна, требующая нравственного совершенства в своей внешней политике, не добьется ни совершенства, ни безопасности» (цитата из статьи в Foreign Affairs, 1994 год. Глава посвящена политике сдерживания).

Киссинджера и других деятелей администрации Никсона подозревали в поддержке военного переворота 1973 года в Чили, в результате которого к власти пришел военный диктатор Аугусто Пиночет (ранее страной управлял президент-социалист Сальвадор Альенде). В 1975 году был созван комитет сената для расследования тайного участия США в событиях Чили в 1960–1970-х годах: в отчете по результатам указывалось, что США проводили тайные операции в стране в течение этих лет, однако «есть мало доказательств, свидетельствующих, что правительство США тайно поддерживало переворот Пиночета». Согласно рассекреченной позднее телеграмме, которая описывает встречу Киссинджера и Пиночета в 1976 году, госсекретарь сказал, что США не будут наказывать генерала за нарушения прав человека. «В Соединенных Штатах, как вы знаете, мы с пониманием относимся к тому, что вы пытаетесь здесь сделать», — отметил Киссинджер.

О России и Украине

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер пьет чай с президентом России Владимиром Путиным в «Ново-Огарево», 6 июня 2006 года (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

«Парадокс русской истории заключается в постоянной двойственной противоречивости между мессианством и всеподавляющим ощущением уязвимости. Доведенная до предела, эта противоречивость, эта двойственность порождает страх, что, если империя не будет расширяться, она взорвется изнутри» (цитата из книги «Дипломатия», 1994 год).

В 2007 году Киссинджер отмечал: Россия и США взаимодействуют 200 лет — и 50 из них он был активным участником этого процесса. Киссинджер и Владимир Путин встречались более 20 раз. Путин в одной из своих статей упоминал Киссинджера как большого профессионала.

«Я поддерживаю основные интересы и положения американской политики. Но Россия — это великая страна с большой историей, и мне трудно представить международный порядок, в котором Россия не будет в числе крупных игроков» (цитата из интервью ТАСС, 2019 год).

В 2014 году в статье для The Washington Post он советовал Западу признать, что Украина для России «никогда не будет всего лишь одной из зарубежных стран», поскольку история этих двух стран «тесно переплетена». В октябре 2022 года Киссинджер назвал курс на включение Украины в НАТО «немудрым» шагом Соединенных Штатов. В январе 2023 года дипломат изменил свое мнение и заявил, что больше не поддерживает идею о нейтральном статусе Украины.

«До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Теперь, когда этот процесс достиг такого развития, идея нейтральной Украины уже не имеет смысла. В конце... она должна получить гарантии от НАТО, в какой бы форме та их ни предоставила. Теперь вступление Украины в НАТО приемлемо» (выступление на форуме в Давосе, 2023 год).

О работе во власти и бюрократии

«Я всегда действовал один. Это очень нравится американцам. Американцы любят ковбоя, который ведет обоз, выезжая вперед один на своей лошади, ковбоя, который едет в город или деревню в полном одиночестве, со своей лошадью и ничем больше» (из интервью с итальянской журналисткой Орианой Фаллачи, 1972 год).

В 1983 году бывший коллега Киссинджера по Гарвардскому университету Стэнли Хоффманн описал Киссинджера как макиавеллиста, «который считает, что сохранение государства <...> требует как безжалостности, так и обмана за счет внешних и внутренних противников».

«Высокая должность учит принятию решений, не конкретике. <...> В целом пребывание на высоком посту требует расходования интеллектуального капитала, а не создает его. Многие высокопоставленные лица покидают свои кабинеты с теми восприятиями и взглядами, с которыми они вступали на должности. Они научились принимать решения, но не определять, какие решения принимать» (цитата из книги «Годы в Белом доме», 1979 год).