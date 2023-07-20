Аксенов: на северо-западе Крыма удар дрона повредил четыре здания, погибла девочка

Удар беспилотника повредил четыре здания в Крыму

Дрон атаковал населенный пункт на северо-западе полуострова, погибла девочка-подросток, повреждены четыре административных здания, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Один из населенных пунктов на северо-западе Крыма подвергся атаке беспилотника, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

В результате четыре административных здания получили повреждения, погибла девочка-подросток. Аксенов пообещал оказать поддержку ее родственникам.

Где именно произошла атака, Аксенов не уточнил.

Полуостров неоднократно подвергался атакам беспилотников, система ПВО работает в Крыму регулярно. Аксенов называл дроны главной угрозой, заявив, что в остальных сферах безопасность на полуострове под контролем.

18 июля глава Крыма сообщил, что ночью силы ПВО сбили девять беспилотников на востоке полуострова, еще 19 подавили средства радиоэлектронной борьбы, никто не пострадал. Российское Минобороны также заявило, что пресекло попытку Украины атаковать Крым: по данным ведомства, 17 дронов были сбиты, еще 11 — подавлены.

За день до этого атаке подвергся Крымский мост: по данным Национального антитеррористического комитета, ее осуществили два украинских надводных беспилотника. Были повреждены оба пролета автомобильной части моста, погибла супружеская пара из Белгородской области. СК завел дело о теракте.

Накануне, 19 июля, на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошел пожар, из-за чего перекрыли трассу «Таврида». По словам Аксенова, там сдетонировала часть боеприпасов. Власти решили эвакуировать около 2,2 тыс. человек из четырех населенных пунктов, проживающих в радиусе 5 км от полигона.