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В Крыму перекрыли трассу «Таврида» из-за пожара на полигоне

Аксенов: в Крыму перекрыли трассу «Таврида» из-за пожара на полигоне
Трасса «Таврида» перекрыта со 118 по 130 км из-за пожара на полигоне, заявил Аксенов. Из близлежащих населенных пунктов временно эвакуируют более 2 тыс. жителей

Трасса «Таврида» в Крыму перекрыта из-за пожара на полигоне, сообщил в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

«В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида». Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время», — написал он. Подробностей о пожаре Аксенов не привел.

Позже он объявил, что из прилегающей к полигону зоны планируют временную эвакуацию жителей четырех населенных пунктов — более двух тысяч человек. «Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», — добавил глава региона.

Кировский район находится на середине пути между Керчью и Симферополем. Советник Аксенова Олег Крючков написал в телеграм-канале, что водителям «в районе Первомайского, Старого Крыма» следует уходить с трассы «на старую дорогу» и возвращаться на «Тавриду» за Феодосией. Трассу перекрыли со 118 по 130 км, крымский оперштаб опубликовал схему движения по трассе. 

Mash пишет о возгорании склада боеприпасов в районе села Алексеевка в Крыму (таких населенных пунктов в республике несколько, один есть в соседнем с Кировским Белогорским районом). Со ссылкой на местных жителей канал пишет о звуках взрывов на месте пожара.

В середине августа прошлого года в Крыму сдетонировали боеприпасы на временном складе боеприпасов под Джанкоем. Минобороны тогда заявляло о диверсии. В результате взрывов пострадали два человека, их жизни ничего не угрожало, говорил Аксенов. Также были повреждены линии электропередачи, электростанция, железная дорога и жилые дома. Разрывы боеприпасов прекратились на следующий день, 17 июля.

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В Крыму с октября действует режим среднего уровня реагирования. Власти региона регулярно сообщают об атаках, в том числе с применением беспилотников.

17 июля Национальный антитеррористический комитет России сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Во время атаки на мосту находилась легковая машина с семьей из Белгородской области. Родители погибли, а их несовершеннолетнюю дочь госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

СК завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205). Президент Владимир Путин говорил, что Минобороны готовит предложения, чтобы ответить на действия Украины. Позже ведомство сообщило об «ударе возмездия» по Одессе.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Крым Таврида Сергей Аксенов военный склад
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