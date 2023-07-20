В Одессе третью ночь подряд прозвучали взрывы

В Одессе работает ПВО, взрывы прозвучали в Сумах и Николаеве. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины. Накануне одесские власти сообщили о самой масштабной атаке на город

Фото: Министерство инфраструктуры Украины / Reuters

В Одессе прогремели взрывы, сообщают ТСН и Суспiльне, «Зеркало недели» пишет о работе систем противовоздушной обороны.

Помимо этого, взрывы прозвучали в Сумах на северо-востоке Украины, в Николаеве работает ПВО. В ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Позднее ТСН, "Зеркало недели" и УНИАН сообщили о второй серии взрывов в Одессе и Николаеве. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозах ракетных атак.

Одесса две ночи подряд — 18 и 19 июля — подвергалась воздушным атакам, власти сообщали о повреждениях портовой инфраструктуры — зернового терминала, резервуаров и оборудования, а также промышленного объекта на территории города. Мэр Геннадий Труханов заявил о самой масштабной атаке на Одессу с начала военных действий.

Минобороны России заявило, что в ночь на вторник атаковало объекты, где, по утверждению ведомства, готовились теракты против Москвы применением беспилотных надводных аппаратов, и судоремонтный завод, где их изготавливали. Свои действия ведомство охарактеризовало как «удары возмездия». На следующую ночь, заявили в Минобороны, военные ударили по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы.

Этому предшествовал взрыв на Крымском мосту; в ночь на 17 июля, по данным Национального антитеррористического комитета, его атаковали два украинских надводных беспилотника, которые повредили два пролета автомобильной части моста. Погибла семейная пара из Белгордской области, их дочь получила закрытую черепно-мозговую травму. Заведено дело о теракте (ст. 205 УК). Президент Владимир Путин назвал произошедшее «бессмысленным с военной точки зрения и жестоким» преступлением и пообещал ответ со стороны России на атаку.

Власти Украины напрямую не подтверждали причастность к взрыву на мосту.