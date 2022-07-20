Bloomberg узнал о возможном отказе Турции от доллара при расчетах за газ
Турция может отказаться от американского доллара при расчетах с Россией за поставки энергоносителей, этот вопрос планировали обсудить президенты государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 19 июля в Тегеране, сообщили Bloomberg неназванные турецкие чиновники.
Расчеты за поставки могут перейти в лиры, это поможет турецкому правительству замедлить сокращение валютных резервов, при этом Россия сможет использовать турецкую валюту при закупке у турецких поставщиков товаров и услуг, отметили собеседники агентства. В качестве валюты для механизма оплаты рассматриваются и рубли.
Стороны после встречи Путина и Эрдогана в иранской столице не делали заявлений относительно отказа в расчетах от доллара, они сообщили об обсуждении вопросов вывоза зерна с Украины и путей урегулирования ситуации в Сирии.
Неделей ранее, 12 июля, Центробанки России и Ирана договорились отказаться от доллара при расчетах между странами и перевести их в национальные валюты.
К 1 июля 2022 года валовые валютные резервы Турции снизились до чуть менее чем $59 млрд, в 2017 году они составляли почти $97 млрд, указывает Bloomberg. Агентство отметило, что в эту сумму включены займы Турции по своповым соглашениям, «маскируя реальное сокращение резервов».
Положительное сальдо между Россией и Турцией в прошлом году равнялось порядка $20 млрд, пишет Bloomberg. Турецкий экспорт в Россию составил $6,5 млрд, российский экспорт в Турцию — $29 млрд. Турецкий посол в России Мехмет Самар сообщил, что в этом году объем торговли может вырасти до $50 млрд, «если чуть-чуть упадут цены на энергетику».
По данным агентства Anadolu на конец января, Турция импортировала 44 млн куб. м газа в сутки по трубопроводу «Турецкий поток» и 47 млн куб. м по «Голубому потоку».
В конце марта Путин предложил и утвердил новую схему оплаты за газ для стран из списка «недружественных». От них требовалось открыть в Газпромбанке два счета — рублевый и в иностранной валюте. «Совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла», — пояснял российский президент.
В Еврокомиссии призывали не следовать условиям Москвы, пояснив, что это сочтут попыткой обойти санкции против России.