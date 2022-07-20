Bloomberg узнал о возможном отказе Турции от доллара при расчетах за газ

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 56,45 (-0,71) Инвестиции, 19 июл, 15:59
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 55,44 (-1,12) Инвестиции, 19 июл, 15:59
В ЦБ заявили о 5 млн россиян с заблокированными из-за санкций активами Финансы, 12:25
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 12:25
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:23
Авиавласти изменили механизм распределения допусков на рейсы за рубеж Бизнес, 12:17
Карякин отказался от планов создать альтернативу FIDE Спорт, 12:14
Полиция задержала серийных похитительниц смартфонов в московском метро Общество, 12:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:06
Чемпионка мира выразила сожаление из-за недопуска Ласицкене на ЧМ в США Спорт, 12:05
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Критична ли зависимость экономики России от импорта сырья и деталей Pro, 12:04
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 12:02
Конституционный суд Индонезии отклонил иск о легализации марихуаны Общество, 12:01
ГИБДД начала массово штрафовать за телефоны в руках. Что изменилось Авто, 12:00
Как подготовить блестящее выступление: советы от спикера TED Pro, 11:58
На особых условиях: когда выгодно менять зарплатную карту РБК и ВТБ, 11:56
Война санкций ,  
0 

Bloomberg узнал о возможном отказе Турции от доллара при расчетах за газ

Путин и Эрдоган планировали обсудить возможный переход на расчеты в лиры или рубли за поставки российских энергоносителей, сообщили источники. Анкара с помощью оплаты в лирах могла бы замедлить снижение объемов валютных резервов
Доллар/Рубль USD/RUB ₽54,753 -1,26% Купить
«Газпром» GAZP ₽193,3 +2% Купить
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Турция может отказаться от американского доллара при расчетах с Россией за поставки энергоносителей, этот вопрос планировали обсудить президенты государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 19 июля в Тегеране, сообщили Bloomberg неназванные турецкие чиновники.

Расчеты за поставки могут перейти в лиры, это поможет турецкому правительству замедлить сокращение валютных резервов, при этом Россия сможет использовать турецкую валюту при закупке у турецких поставщиков товаров и услуг, отметили собеседники агентства. В качестве валюты для механизма оплаты рассматриваются и рубли.

Стороны после встречи Путина и Эрдогана в иранской столице не делали заявлений относительно отказа в расчетах от доллара, они сообщили об обсуждении вопросов вывоза зерна с Украины и путей урегулирования ситуации в Сирии.

Неделей ранее, 12 июля, Центробанки России и Ирана договорились отказаться от доллара при расчетах между странами и перевести их в национальные валюты.

Путин предложил Европе запустить «Севпоток-2» для решения кризиса
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

К 1 июля 2022 года валовые валютные резервы Турции снизились до чуть менее чем $59 млрд, в 2017 году они составляли почти $97 млрд, указывает Bloomberg. Агентство отметило, что в эту сумму включены займы Турции по своповым соглашениям, «маскируя реальное сокращение резервов».

Положительное сальдо между Россией и Турцией в прошлом году равнялось порядка $20 млрд, пишет Bloomberg. Турецкий экспорт в Россию составил $6,5 млрд, российский экспорт в Турцию — $29 млрд. Турецкий посол в России Мехмет Самар сообщил, что в этом году объем торговли может вырасти до $50 млрд, «если чуть-чуть упадут цены на энергетику».

Читайте на РБК Pro
Pro
Как найти общий язык со своим ребенком: рассказывает Юлия Гиппенрейтер
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн
Прогнозы
Pro
Фото: Sina Bahar / Unsplash Банк списал со счета предпринимателя комиссию. Когда это незаконно
Инструкции
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images «Нам нечего скрывать». Как компании обманывают инвесторов ложными данными
Статьи
Pro
Фото: Kosyan.aviasales «Соискатель должен сам найти мою почту»: основатель Aviasales — о найме
Статьи

По данным агентства Anadolu на конец января, Турция импортировала 44 млн куб. м газа в сутки по трубопроводу «Турецкий поток» и 47 млн куб. м по «Голубому потоку».

Эрдоган раскрыл план борьбы с падением курса лиры
Экономика
Реджеп Тайип Эрдоган

В конце марта Путин предложил и утвердил новую схему оплаты за газ для стран из списка «недружественных». От них требовалось открыть в Газпромбанке два счета — рублевый и в иностранной валюте. «Совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла», — пояснял российский президент.

В Еврокомиссии призывали не следовать условиям Москвы, пояснив, что это сочтут попыткой обойти санкции против России.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Доллар Турция поставки газа Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган энергоносители дедолларизация

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
«Газпром» возобновил прокачку газа по «Турецкому потоку»
Бизнес
Путин обсудил с Эрдоганом поставки зерна из России и c Украины
Политика
Путин предупредил о возможном сокращении прокачки по «Северному потоку»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter