www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
ESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 56,45
(-0,71)
Инвестиции, 15:59
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 55,44
(-1,12)
Инвестиции, 15:59
На приморского депутата завели дело за призыв вывести войска из Украины
Политика, 19:40
Встреча Путина и Эрдогана. Прямая трансляция
Политика, 19:36
Оцененный в €80 млн защитник «Ювентуса» перешел в «Баварию»
Спорт, 19:27
www.adv.rbc.ru
Шесть признаков надвигающегося кризиса в компании
РБК и Банк Точка, 19:18
SVT сообщил о гибели отставного шведского военного в Донбассе
Политика, 19:16
Суд поддержал освобождение осужденного за госизмену экс-авиадиспетчера
Общество, 19:11
Суд подтвердил законность продажи смартфонов с Samsung Рау в России
Бизнес, 19:06
Лучший игрок покинул Единую лигу ВТБ из-за отстранения российских клубов
Спорт, 19:04
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Хабаровском крае и Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Общество, 19:02
Обрести свободу, не жертвуя комфортом: гибридный формат жилья в Москве
РБК Стиль и Донстрой, 18:55
Для депутата заксобрания Санкт-Петербурга потребовали 14 лет за взятки
Политика, 18:49
Военная операция на Украине. Главное
Политика, 18:47
На МКАД мужчина упал с моста на проезжавший Porsche
Общество, 18:46
Ефимов назвал новых участников программы льготной аренды земли в Москве
Город, 18:45
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Политика
,
19 июл, 19:36
0
Поделиться
Поделиться
Вконтакте
Одноклассники
Встреча Путина и Эрдогана. Прямая трансляция
В Иране проходит встреча президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана. РБК ведет прямую трансляцию
Кремль назвал важной встречу Путина с главами Ирана и Турции в Тегеране
Политика
Теги
Иран
Владимир Путин
Эбрахим Раиси
Россия
Турция
встреча
Подпишись на RuTube РБК
Прямые эфиры, видео и записи передач на нашем RuTube канале
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Материалы по теме
Путин и Эрдоган проведут переговоры в Иране
Общество
Кремль назвал важной встречу Путина с главами Ирана и Турции в Тегеране
Политика
Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным в Иране
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2022
. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter