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Война в Сирии ,  
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Путин, Раиси и Эрдоган озвучили несколько пунктов решений по Сирии

Россия, Иран и Турция отвергают все односторонние санкции против Дамаска. Стороны сохраняют приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии

Следующий трехсторонний саммит в астанинском формате с участием Турции и Ирана пройдет в России. Об этом говорится в совместном заявлении президентов Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси.

«Президенты решили провести следующий трехсторонний саммит в Российской Федерации по приглашению президента Российской Федерации Его Превосходительства Владимира Путина», — говорится в заявлении.

«Астанинская тройка» — группа в составе России, Турции и Ирана, созданная после переговоров в Астане в январе 2017 года. Ее целью объявлено урегулирование военного конфликта в Сирии. Страны-участницы регулярно проводят саммиты и принимают решения по урегулированию ситуации.

Президент Ирана заявил о необходимости скорого вывода войск США из Сирии
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Фото:John Moore / Getty Images

Согласно заявлению, следующий саммит должен пройти до конца 2022 года. Отмечается, что стороны намерены расширить формат саммита за пределы ситуации в Сирии.

В совместном заявлении говорится, что Россия, Иран и Турция отвергают все односторонние санкции против Дамаска. Стороны сохраняют приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности страны. Отмечается, что у сирийского конфликта нет военного решения, он «может быть урегулирован только в ходе политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН». При этом президенты намерены продолжить ликвидировать террористов в Сирии.

Отдельно стороны осудили военные нападения Израиля на гражданские объекты в Сирии. В заявлении говорится, что это нарушает международное право и территориальную целостность Сирии и усиливает напряженность в регионе.

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«В дополнение к сирийскому вопросу подтвердили свое намерение укреплять трехстороннюю координацию в различных областях в целях содействия совместному политическому и экономическому сотрудничеству», — указано в заявлении.

Ранее на встрече президент Ирана осудил вмешательство США в сирийский конфликт и потребовал вывода американских войск из страны. Раиси обвинил США в том, что они воруют у Сирии ресурсы, в том числе нефть.

Визит Владимира Путина в Тегеран стал первой поездкой российского президента за пределы стран СНГ с начала специальной военной операции на Украине. Кроме трехсторонней встречи Путин также провел отдельные переговоры с Раиси и Эрдоганом.

Путин обсудил с Эрдоганом поставки зерна из России и c Украины
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С Эрдоганом Путин обсудил проблему продовольственной безопасности и поставки российского и украинского зерна. Путин поблагодарил турецкого президента за посредничество в переговорах по вывозу зерна через Черное море. «При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо», — отметил он.

На прошлой неделе Москва передала свои предложения по урегулированию ситуации с поставками зерна. Как заявили в российском Минобороны, стороны в целом их поддержали. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, следующие переговоры запланированы на эту неделю.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Сирия совместное заявление Ибрахим Раиси
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