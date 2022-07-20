Решение принято в ответ на аналогичный шаг украинской стороны. Киев решил разорвать отношения с Дамаском после того, как тот признал независимость ДНР и ЛНР

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Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной после аналогичного решения Киева, сообщает государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в МИДе.

Украинские власти объявила о решении прекратить отношения с Дамаском в конце июня. Причиной стало решение Сирии признать ЛНР и ДНР. В Киеве решение расценили как недружественный акт, посягательство на суверенитет и территориальную целостность государства, «грубое нарушение» украинского законодательства и норм международного права.

«Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также принятия других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», — добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве. При этом Украина сохранила консульские связи с Сирией.

Дамаск объявил о решении признать ДНР и ЛНР 29 июня. Сирия стала первым после России признанным на уровне ООН государством, которое заявило о таком намерении. Арабская республика также анонсировала договоренности об укреплении взаимодействия и установления дипломатических отношений с ДНР и ЛНР.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова после этого сообщила, что процесс признания республики Сирией «идет интенсивно», они сотрудничают в сферах образования, науки, медицины и политического строительства.

13 июля о признании республик Донбасса объявила КНДР. Киев разорвал дипломатические отношения с Пхеньяном, а президент Украины Владимир Зеленский пообещал жестко отреагировать на этот шаг северокорейских властей. В МИД КНДР после этого заявили, что Украина не имеет права возражать против «легитимного проявления суверенитета» Северной Кореи.

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Россия признала ЛНР и ДНР в феврале, незадолго до начала военной операции на Украине. В Кремле заявили, что будут приветствовать признание республик другими странами.