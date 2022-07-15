В КНДР заявили об отсутствии у Украины права осуждать признание ЛНР и ДНР

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Украинские власти не имеют «прав и квалификаций», чтобы возражать против «легитимного проявления суверенитета КНДР» — признания ДНР и ЛНР, заявили в МИД Северной Кореи, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Там отметили, что в прошлом Украина «совершала действия, противоречащие принципам беспристрастности и справедливости в международных отношениях», присоединяясь к американской «враждебной политике» по отношению к КНДР.

Пхеньян будет развивать связи со всеми государствами мира, которые уважают его суверенитет и дружелюбно к нему настроены, подчеркнули в ведомстве.

Северная Корея объявила о признании ДНР и ЛНР 13 июля. В Пхеньяне заявили о готовности развивать дружеские отношения с республиками Донбасса.

Украина в ответ «на столь недружественный акт» разорвала дипломатические отношения с КНДР. «Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций», — добавили в украинском МИДе. Президент Владимир Зеленский пообещал жестко отреагировать на признание Северной Кореей независимости ЛНР и ДНР.

Россия признала ДНР и ЛНР в феврале, незадолго до начала российской военной операции по «защите Донбасса» от «геноцида со стороны киевского режима». Затем ее примеру последовала Сирия, а также частично признанная Абхазия. Еще одно частично признанное государство, Южная Осетия, признало ДНР и ЛНР вскоре после провозглашения их независимости от Украины в 2014 году.

Читайте на РБК Pro Pro О чем важно подумать, прежде чем решаться на релокацию: три кейса О чем важно подумать, прежде чем решаться на релокацию: три кейса Кейсы Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции Pro Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Прогнозы Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Статьи Pro Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране Инструкции Pro Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни Саммари Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы

Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала отношения с Россией.