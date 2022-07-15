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В КНДР заявили об отсутствии у Украины права осуждать признание ЛНР и ДНР

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Украинские власти не имеют «прав и квалификаций», чтобы возражать против «легитимного проявления суверенитета КНДР» — признания ДНР и ЛНР, заявили в МИД Северной Кореи, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Там отметили, что в прошлом Украина «совершала действия, противоречащие принципам беспристрастности и справедливости в международных отношениях», присоединяясь к американской «враждебной политике» по отношению к КНДР.

Пхеньян будет развивать связи со всеми государствами мира, которые уважают его суверенитет и дружелюбно к нему настроены, подчеркнули в ведомстве.

Северная Корея объявила о признании ДНР и ЛНР 13 июля. В Пхеньяне заявили о готовности развивать дружеские отношения с республиками Донбасса.

Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР
Политика
Северная Корея.&nbsp;Пхеньян

Украина в ответ «на столь недружественный акт» разорвала дипломатические отношения с КНДР. «Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций», — добавили в украинском МИДе. Президент Владимир Зеленский пообещал жестко отреагировать на признание Северной Кореей независимости ЛНР и ДНР.

Россия признала ДНР и ЛНР в феврале, незадолго до начала российской военной операции по «защите Донбасса» от «геноцида со стороны киевского режима». Затем ее примеру последовала Сирия, а также частично признанная Абхазия. Еще одно частично признанное государство, Южная Осетия, признало ДНР и ЛНР вскоре после провозглашения их независимости от Украины в 2014 году.

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Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала отношения с Россией.

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