Путин нанесет первые зарубежные визиты с начала спецоперации

Президент примет участие в Каспийском саммите в Туркмении 29 июня, а затем отправится в Таджикистан, где проведет переговоры с президентом Эмомали Рахмоном

Владимир Путин и Эмомали Рахмон (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Душанбе, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Он проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, запланированы беседа и рабочий обед.

После этого Путин отправится в Ашхабад для участия в Каспийском саммите. О планах главы государства принять участие в мероприятии 29 июня очно ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Поездки станут первыми зарубежными визитами Путина с начала спецоперации на Украине. До этого президент последний раз был за границей в начале февраля — он посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Китае и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

По возвращении в Россию президент встретится с индонезийским коллегой Джоко Видодо, сообщается в Telegram-канале «Вестей». Видодо планирует поездку в Москву 30 июня, а за день до этого он посетит Киев, где проведет переговоры с Владимиром Зеленским. Путину, согласно сообщениям индонезийской стороны, президент Индонезии планирует предложить начать вести диалог о мире и прекратить военную операцию на Украине.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон стал единственным иностранным лидером, который 9 мая посетил парад Победы в Москве. За день до этого он провел с Путиным встречу, на которой обсуждались проблемы трудовых мигрантов.

В июне в Москве прошла первая встреча Путина с новым президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.