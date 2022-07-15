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Москва анонсировала «Черноморскую инициативу» по украинскому зерну

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Участники консультаций в Стамбуле по вывозу украинского зерна в основном поддержали предложения России, заявили в Минобороны. В ближайшее время будет завершена работа над итоговым документом под названием «Черноморская инициатива», сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций», — рассказал он.

Встреча в Стамбуле прошла 13 июля, в ней участвовали представители России, Украины, Турции и ООН. Министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал новую встречу российской и украинской делегаций на следующей неделе («РИА Новости» писало, что новые четырехсторонние переговоры пройдут 20-21 июля). Он отметил, что стороны достигли соглашения «по ряду технических вопросов, в частности по совместному контролю на выходах из портов и пунктах прибытия и безопасности транзитных путей». На встрече на следующей неделе планируется подписать соглашение, в том числе о создании в Стамбуле координационного центра по решению проблемы с вывозом зерна, сообщил Акар.

По данным источников The Wall Street Journal, зерно в соответствии с достигнутом сторонами соглашении можно будет вывезти из трех украинских портов под конвоем флота Украины, на время их прохождения будет объявлен режим прекращения огня и организовано траление мин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутом на стамбульских переговорах прогрессе. Результаты встречи приветствовал генсек ООН Антониу Гутерриш.

Материал дополняется.

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