Эрдоган назвал конструктивной позицию России на переговорах по зерну в Стамбуле

Путин поблагодарил Эрдогана за посредничество в урегулировании ситуации с украинским зерном. По его словам, «не все вопросы еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Россия заняла крайне положительную и конструктивную позицию на переговорах по украинскому зерну в Стамбуле, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Конечно же, результат, который мы получим после этих переговоров, несомненно, будет обсуждаться во всем мире», — сказал он на встрече с президентом Владимиром Путиным в Тегеране.

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Российский лидер в свою очередь поблагодарил коллегу за то, что Турция выступила посредником в решении вопроса «вывоза зерна через Черное море» и предоставила площадку для переговоров.

«При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо», — сказал Путин.

Эрдоган также выразил российскому президенту благодарность от имени турецкой делегации и выразил надежду, что их переговоры «пройдут конструктивно».

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С начала российской спецоперации в украинских портах скопилось зерно, которое суда не могут вывезти. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ответственной за блокировку зерна и его дефицит на мировых рынках Россию.

Путин подобные обвинения опроверг, заявив, что Москва не препятствует вывозу украинской пшеницы и кукурузы. Экспорт по морю невозможен, потому что Киев заминировал свои порты, при этом есть и «другие возможности вывоза» зерна, например через Румынию, Польшу или Белоруссию, заявил президент. Он также отметил, что проблемы с продовольствием в мире начались задолго до спецоперации на Украине, а тот объем зерна, который находится в украинских портах, эти проблемы глобально не решит.

Посредником в переговорах по вопросу вывоза украинского зерна выступила Турция. На прошлой неделе представители четырех делегаций — России, Украины, Турции и ООН — встретились в Стамбуле. Москва передала свои предложения по урегулированию ситуации с зерном и отметила, что участники встречи в целом их поддержали. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, следующие переговоры запланированы на эту неделю.