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Госдеп США объявил о включении Кадырова в черный список

Госсекретарь Майк Помпео обвинил главу Чечни в нарушении прав человека, в том числе пытках и казнях. Кадырову и ему семье запрещен въезд в США. В 2019 году за нарушение прав человека въезд запретили главе правительства Чечни
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: пресс-служба главы и администрации Чеченской Республики / ТАСС)

Госдепартамент США внес в черный список главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова из-за «грубых нарушений прав человека». Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

Ограничения в отношении Кадырова вводятся в соответствии с разделом 7031 закона о финансировании Государственного департамента, деятельности за рубежом и связанных с этим программах 2020 года.

Согласно этому положению госсекретарь США должен запретить въезд в страну иностранному госслужащему, если есть достоверная информация о том, что он прямо или косвенно участвовал в коррупции или нарушении прав человека.

«Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — отметил Помпео.

По его словам, санкции затронут жену главы Чечни Медни Кадырову, а также его дочерей Айшат и Карину (Хадижат). США намерены способствовать тому, чтобы их страны-единомышленницы вводили такие же ограничения.

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<p>Рамзан Кадыров</p> <p></p>

В заявлении Госдепа также говорится, что Кадыров угрожал двум журналистам в связи с освещением ими пандемии коронавируса. Помимо этого ведомство осуждает «решения российских федеральных властей подвергнуть цензуре статьи, неблагоприятно освещающие ответные меры правительства на пандемию».

На сообщение о санкциях Кадыров отреагировал в своем Telegram-канале. Он опубликовал фотографию, на которой запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках. Иллюстрация сопровождается подписью: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!»

В апреле 2019 года по тому же закону въезд в США запретили председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву. Американские власти считают его причастным к пыткам. Под ограничения попала и его жена Сапият Шабазова.

Кадыров ответил на новые санкции США фотографией с пулеметами
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Рамзан Кадыров

В российском МИДе тогда заявили, что «инициаторы данного шага вновь пустили в ход необоснованные обвинения против представителя руководства этого региона России». По словам Кадырова, Хучиеву «ни жарко, ни холодно» от запрета на въезд в США.

В декабре того же года санкции за нарушение прав человека ввели и против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова. В США считают, что занимавший свою прошлую должность командира патрульно-постового подразделения имени Ахмата Кадырова Ирасханов нес ответственность за убийство 27 человек.

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Автор: Гаяна Демурина
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, антироссийские санкции, США, Майк Помпео
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