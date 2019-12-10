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США ввели санкции против главы полиции Грозного
По данным Госдепартамента, сотрудник МВД является ответственным за казнь 27 человек. Про массовое убийство в 2017 году писала «Новая газета», власти Чечни назвали публикацию ложью
Аслан Ирасханов (Фото: Аслан Ирасханов / VK)

США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова, Вашингтон обвиняет его в нарушении прав человека, сообщается на сайте Госдепартамента.

В Госдепе утверждают, что есть данные о том, что на своей прошлой должности командира патрульно-постового подразделения имени Ахмата Кадырова Ирасханов был ответственным за убийство 27 человек.

В Вашингтоне выразили беспокойство из-за продолжающихся нарушений прав человека в Чечне, которые, согласно заявлению Госдепа, выражаются во внесудебных убийствах, пытках, похищениях и задержаниях.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Чеченской Республике.

В июле 2017 года «Новая газета» со ссылкой на источники сообщила о массовой казни в Чечне. По данным издания, 27 жителей республики, задержанные в разное время по различным причинам, были убиты в ночь на 26 января 2017 года на территории дислокации полка ППСП имени А. Кадырова. Издание утверждало, что во время предполагаемой казни там находились несколько высокопоставленных чеченских чиновников, в том числе Ирасханов.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал публикацию не подкрепленной доказательствами ложью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, говорил, что принял к сведению как данные из материала «Новой», так и заявления властей Чечни. По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, она еще в марте 2017 года получила информацию о казнях в Чечне от «Новой газеты», доложила об этом президенту и направила запрос в Следственный комитет.

СК отказал в возбуждении уголовного дела о пропаже 27 человек, про казнь которых писала «Новая газета». По словам Москальковой, дело возбудили против названных в списке граждан «как выехавших в ИГИЛ» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Автор: Константин Нагаев
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Госдепартамент США, санкции, Чечня
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