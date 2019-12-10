США ввели санкции против главы полиции Грозного

По данным Госдепартамента, сотрудник МВД является ответственным за казнь 27 человек. Про массовое убийство в 2017 году писала «Новая газета», власти Чечни назвали публикацию ложью

Аслан Ирасханов (Фото: Аслан Ирасханов / VK)

США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова, Вашингтон обвиняет его в нарушении прав человека, сообщается на сайте Госдепартамента.

В Госдепе утверждают, что есть данные о том, что на своей прошлой должности командира патрульно-постового подразделения имени Ахмата Кадырова Ирасханов был ответственным за убийство 27 человек.

В Вашингтоне выразили беспокойство из-за продолжающихся нарушений прав человека в Чечне, которые, согласно заявлению Госдепа, выражаются во внесудебных убийствах, пытках, похищениях и задержаниях.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Чеченской Республике.

В июле 2017 года «Новая газета» со ссылкой на источники сообщила о массовой казни в Чечне. По данным издания, 27 жителей республики, задержанные в разное время по различным причинам, были убиты в ночь на 26 января 2017 года на территории дислокации полка ППСП имени А. Кадырова. Издание утверждало, что во время предполагаемой казни там находились несколько высокопоставленных чеченских чиновников, в том числе Ирасханов.