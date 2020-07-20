Кадыров ответил на новые санкции США фотографией с пулеметами
После появления заявления Госдепа США о введении новых санкций против главы Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках.
«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров.
Тренер по спортивной стрельбе спортивного комплекса «Калибр» Сергей Солдецкий в беседе с РБК сказал, что Кадыров на фото держит в руках пулеметы Калашникова модернизированные (ПКМ).
Введение санкций против чеченского лидера ранее уже прокомментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — написала она в Facebook.
О введении новых санкций против чеченского лидера ранее объявил госсекретарь США Майк Помпео, заявивший, что Кадыров внесен в черный список. Новые санкции в Госдепе объяснили причастностью политика к нарушениям прав человека. «Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — заявил Помпео. Также Госдеп обвиняет главу Чечни в угрозах журналистам, занимавшимся освещением ситуации с COVID-19.