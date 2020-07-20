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Кадыров ответил на новые санкции США фотографией с пулеметами

В ответ на введение новых санкций Рамзан Кадыров заявил, что «принимает бой»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Kadyrov_95 / Telegram)

После появления заявления Госдепа США о введении новых санкций против главы Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров.

Тренер по спортивной стрельбе спортивного комплекса «Калибр» Сергей Солдецкий в беседе с РБК сказал, что Кадыров на фото держит в руках пулеметы Калашникова модернизированные (ПКМ).

Введение санкций против чеченского лидера ранее уже прокомментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — написала она в Facebook.

О введении новых санкций против чеченского лидера ранее объявил госсекретарь США Майк Помпео, заявивший, что Кадыров внесен в черный список. Новые санкции в Госдепе объяснили причастностью политика к нарушениям прав человека. «Департамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — заявил Помпео. Также Госдеп обвиняет главу Чечни в угрозах журналистам, занимавшимся освещением ситуации с COVID-19.

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Рамзан Кадыров

Помимо самого Кадырова санкции вводятся против его семьи.

В апреле 2019 года санкции США были введены против главы правительства Чечни Муслима Хучиева и его супруги Сапият Шабазовой. По мнению американской стороны, председатель правительства Чечни причастен к «грубым нарушениям прав человека», а именно к пыткам. Внешнеполитическое ведомство США также призвало Москву привлечь Хучиева, а также других «официальных лиц, которые причастны к нарушениям прав человека в Чечне», к ответственности. Тогда Кадыров в ответ заявлял, что «волю и дух чеченского народа в течение многих веков пытались сломить разные полчища», но у них ничего не вышло. «Советую лучше жить с нами в мире и согласии. Это пойдет на пользу всем», — говорил чеченский лидер.

Авторы: Георгий Тадтаев, Любовь Порываева
Теги: Рамзан Кадыров, санкции
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