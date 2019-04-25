США запретили въезд в страну главе правительства Чечни

Госдепартамент США утверждает, что у него есть достоверная информация о причастности Муслима Хучиева к пыткам. Под санкции попала также его жена

Муслим Хучиев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Власти США запретили въезжать в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. Ограничения также вводятся против его жены Сапият Шабазовой.

Американская администрация указывает, что санкции связаны с «грубыми нарушениями прав человека».

«Госдепартамент США располагает достоверной информацией о причастности Муслима Хучиева к пыткам», — отмечается в заявлении. В документе отмечается, что Госдепартамент обязан запрещать въезд в США как лицам, которые были уличены в нарушениях прав человека, так и членам их семей.

Ведомство также призвало Россию «привлечь к ответственности тех официальных лиц, которые причастны к нарушениям прав человека в Чечне, включая Муслима Хучиева».​

«Мы отмечаем, что в недавнем докладе Московского механизма ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) указано, что представители чеченского правительства безнаказанно серьезно нарушают права человека и совершают злоупотребления в этой области», — говорится в сообщении американского ведомства. Указывается, что речь идет о незаконных арестах, пытках, внесудебных казнях и насильственных исчезновениях.​