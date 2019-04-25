Кадыров после ввода санкций посоветовал США «жить в мире и согласии»

Он назвал введенные против главы правительства Чечни санкции «юмористическим номером». Госдеп внес чиновника в санкционные списки, заявив, что у ведомства есть информация о причастности Муслима Хучиева к пыткам

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву «ни жарко и ни холодно» от запрета США на въезд, который ранее наложил на него и членов его семьи Госдепартамент. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Введенный Вашингтоном запрет глава республики назвал «очередным юмористическим номером». «Видимо, у Госдепа нет никаких иных задач и проблем, над решением которых нужно трудиться, чем заниматься премьером Чечни и его супругой. <...> Вот только Муслиму Магомедовичу от этого запрета ни жарко и ни холодно. Жил без визитов в США, проживет и дальше», — отметил Кадыров.

Он посоветовал США обратить внимание на свои внутренние проблемы, например на ситуацию на границе с Мексикой, на борьбу с оборотом наркотиков, а также на ситуацию на Ближнем Востоке. Кадыров добавил, что «волю и дух чеченского народа в течение многих веков пытались сломить разные полчища», но у них ничего не вышло. «Советую лучше жить с нами в мире и согласии. Это пойдет на пользу всем», — заключил чеченский лидер.

Госдепартамент США ранее в четверг, 25 апреля, сообщил о введении запрета на въезд в страну для Муслима Хучиева и его супруги Сапият Шабазовой. По мнению американской стороны, председатель правительства Чечни причастен к «грубым нарушениям прав человека», а именно к пыткам. Внешнеполитическое ведомство США также призвало Москву привлечь Хучиева, а также других «официальных лиц, которые причастны к нарушениям прав человека в Чечне», к ответственности.​