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CNN узнал о бегстве подозреваемых по «делу Скрипалей» из Британии
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CNN узнал о бегстве подозреваемых по «делу Скрипалей» из Британии
Отравление Скрипалей, 09:24
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CNN узнал о бегстве подозреваемых по «делу Скрипалей» из Британии
Британские военные перехватили закодированное сообщение о том, что отравители экс-полковника ГРУ и его дочери покинули страну. Установить их личности удалось с помощью системы распознавания лиц, утверждает источник телеканала
Полицейские около дома Сергея Скрипаля. Апрель 2018 года (Фото: Hannah McKay / Reuters)

Двое подозреваемых по «делу Скрипалей», личности которых были установлены британской полицией, уже покинули Великобританию, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Выявить факт отъезда вероятных фигурантов дела из Великобритании удалось по совокупности факторов. Так, по данным CNN, информация об их отъезде содержалась в закодированном послании, которое было передано через некоторое время после отравления. Сообщение, предназначенное для кураторов в Москве, было перехвачено специалистами с британской военной базы на Кипре, утверждает источник. 

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Сама идентификация подозреваемых была произведена с помощью анализа данных видеонаблюдения, который провела британская полиция. Кадры с камер в аэропортах были сопоставлены с кадрами камер из Солсбери, где в начале марта были отравлены Скрипали. При этом полицейские использовали технологию распознавания лиц. Правоохранительные органы установили, что Великобританию двое подозреваемых покинули на борту коммерческого авиарейса под псевдонимами. При этом место назначения, куда они отправились, источник не уточнил. Также неизвестно, были ли предполагаемые агенты россиянами.

О том, что полиция смогла установить личности подозреваемых в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, 19 июля сообщили британская телекомпания ITV и Press Association со ссылкой на источники, близкие к следствию. Журналисты также сообщали о том, что сделать это удалось с помощью систем видеонаблюдения. При этом источник заявил, что подозреваемые являются гражданами России.

Эту информацию опроверг министр по вопросам безопасности правительства Великобритании Бен Уоллес. «Я думаю, что этот материал можно переместить в рубрику «плохой источник и дикая спекуляция», — прокомментировал он сообщения об идентификации подозреваемых.

Данные о группе агентов, организовавших отравление экс-полковника ГРУ и его дочери, 17 июля также публиковало издание Daily Mail. По данным газеты, в группу входили шесть человек, а возглавляла ее женщина из российской военной разведки.

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Отравление в Солсбери произошло 4 марта. На улице британского города были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, признанный в России виновным в госизмене, и его дочь Юлия, прилетевшая к отцу из Москвы. По версии британских властей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», производимым в СССР и России. Оба пострадавших выжили. В конце июня в городе Эймсбер,и близ Солсбери, произошел еще один случай отравления этим же веществом: от его действия пострадали 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес. Женщина позднее скончалась в госпитале. Как рассказал брат Роули, тот нашел флакон с неизвестным веществом в парке, после чего, полагая, что внутри содержится парфюм, распылил содержимое.

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В России отвергают обвинения о причастности к обоим инцидентам. Как заявлял российский МИД, британские правоохранительные органы отказываются от сотрудничества с Москвой в расследовании произошедшего.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Великобритания
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