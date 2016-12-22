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Посол в Лондоне призвал назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипаля
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Посол в Лондоне призвал назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипаля
Отравление Скрипалей, 14:41
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Посол в Лондоне призвал назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипаля

Британские спецслужбы должны назвать имена подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко, сообщает «РИА Новости».

«Я хочу услышать от Скотленд-Ярда, от Форин-офиса. Многие версии в газетах не подтверждаются на официальном уровне», — сказал посол. По его словам, российская дипмиссия неоднократно просила британский МИД подтвердить различные версии отравления Скрипалей, но не получала ответа.

СМИ узнали об установлении личностей подозреваемых в отравлении Скрипалей
Политика

Ранее источники британских СМИ сообщили, что полиция Соединенного Королевства с помощью системы видеонаблюдения идентифицировала подозреваемых в отравлении Скрипалей. По версии следствия, их отравили граждане России. Накануне источник газеты Daily Mail сообщал, что Скрипалей атаковала группа из шести человек во главе с сотрудницей военной разведки России. Официального подтверждения этих данных пока не последовало.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в начале марта. По данным британских властей, для нападения на россиян использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок». В Лондоне возложили ответственность за атаку на Москву, в Кремле отрицают все обвинения. Юлию Скрипаль выписали из больницы в середине апреля, Сергей Скрипаль вышел из госпиталя в середине мая.

Теги: Сергей Скрипаль , отравление , МИД России , Великобритания
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