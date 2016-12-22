Брат отравившегося в Эймсбери рассказал о «Новичке» во флаконе от духов
Отравление Скрипалей, 05:11
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Брат отравившегося в Эймсбери рассказал о «Новичке» во флаконе от духов
Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым, как полагают в британской полиции, в Эймсбери отравились два человека, находилось во флаконе из-под духов. Об этом рассказал брат одного из пострадавших Чарльза Роули Мэтью, передает Би-Би-Си.
По его словам, Чарльз Роули подобрал флакон, а затем он и его подруга Дон Стерджесс оказались в больнице. В полиции не стали комментировать слова брата пострадавшего.
Чарльз Роули и его 44-летняя подруга отравились неизвестным веществом в конце июня. Они были оба госпитализированы. Женщина впоследствии умерла в больнице. Роули пришел в себя и уже дал показания полицейским.
В британских правоохранительных органах полагают, что Роули и его подруга отравились веществом «Новичком», которое, как считают в Лондоне, были отравлены в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
В полиции отметили, что 11 июля во время обыска в доме пострадавших следователи нашли небольшую бутылку. После проведения ее исследования выяснилось, что вещество содержащиеся в ней было «Новичком», и что оно принадлежит той же партии, которым были отравлены Скрипали.