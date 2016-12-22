Британский министр опроверг установление личностей отравителей Скрипаля

Сообщение о том, что полиции удалось выяснить имена участников покушения на Сергея и Юлию Скрипалей, является «дикой спекуляцией», заявил британский министр

Бен Уоллес (Фото: Tom Nicholson / Zuma / ТАСС)

Министр по вопросам безопасности правительства Великобритании Бен Уоллес прокомментировал сообщение о том, что полиции удалось установить личности участников нападения на Сергея Скрипаля и его дочь.

«Я думаю, что этот материал можно переместить в рубрику «плохой источник и дикая спекуляция», — ответил министр в Twitter на новостное сообщение Press Association.

Ранее Press Association и телеканал ITV со ссылкой на близкие к расследованию источники сообщили, что полиции при помощи системы видеонаблюдения якобы удалось идентифицировать подозреваемых в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. Утверждалось, что после сопоставления этой информации с данными о въезжавших в страну полицейские смогли установить, что за преступлением стояли граждане России.

Ранее газета Daily Mail сообщала, что в покушении участвовали шесть человек, а возглавляла группу сотрудница российской военной разведки. То сообщение официальные лица в Великобритании не комментировали.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко 19 июля потребовал от британских спецслужб назвать имена подозреваемых в покушении. Он указал, что посольство в Лондоне неоднократно просило британский МИД подтвердить различные версии расследования, появлявшиеся в газетах, но ответа не получало.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в начале марта. По данным британских властей, для нападения на россиян использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок». В Лондоне возложили ответственность за атаку на Москву, но российские власти все обвинения отрицают. Юлию Скрипаль выписали из больницы в середине апреля, Сергей Скрипаль вышел из госпиталя в середине мая.