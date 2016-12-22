ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,97 62,90 EUR Нал. 74,20 73,05 USD Бирж. 63,62 +0,66 EUR Бирж. 73,79 +0,46 USD ЦБ. 63,27 +0,37 EUR ЦБ. 73,48 +0,35 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7468,40 +52,90 IMOEX 2264,74 -1,31% RTSI 1121,18 -2,06% Brent 73,29 +1,33% DJIA 25122,90 -0,30% Nasdaq 7835,81 -0,24%
Британский министр опроверг установление личностей отравителей Скрипаля
Лента новостей
В СК рассказали об обысках в петербургском «Водоканалстрое» 18:23, Общество СМИ анонсировали переход футболиста «Барселоны» в «Локомотив» 18:21, Спорт Путин обсудил с Совбезом итоги встречи с Трампом 18:20, Политика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 18:19, РБК и Сбербанк Власти ЕС начали готовить ответ на случай новых пошлин со стороны США 18:18, Политика Американское шоу опубликовало видео падения акробатки во время номера 18:15, Общество Главу департамента Минобороны арестовали за взятку в 11 млн руб. 18:09, Общество В России создадут единую систему мониторинга хакерских атак 18:07, Технологии и медиа Основатель музея истории ГУЛАГа в Йошкар-Оле заявил о выселении из здания 18:03, Общество MasterCard осенью протестирует оплату по подмигиванию 17:56, Финансы Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 17:49, РБК и Volkswagen Teramont Вьетнам запретил ввоз оборудования для добычи криптовалют 17:46, Крипто Госдума приняла закон о товарных интернет-агрегаторах 17:45, Бизнес ЛУКОЙЛ заявил о планах погасить 11,82% казначейских акций 17:40, Финансы Старый путь: почему России нужен украинский газовый транзит 17:38, Мнение Минобороны подало иск против «Туполева» на 923 млн руб. 17:30, Политика Трамп рассказал об ожиданиях от следующей встречи с Путиным 17:27, Политика Будущее в смартфоне: как IT-компании предлагают улучшить жизнь москвичей 17:21, Недвижимость Как правильно подобрать солнцезащитные очки 17:20, РБК Стиль и Roberto Cavalli Disney выиграл полугодовой спор за 21st Century Fox 17:19, Бизнес На МКАД из цистерны вылилась кислота 17:19, Общество Ростуризм выпустил памятку для туристов на случай банкротства операторов 17:18, Общество В Крыму возбудили дело по контракту на строительство очистных сооружений 17:09, Финансы Верховный суд Испании отозвал европейский ордер на арест Пучдемона 17:08, Политика ВЭБ объединит свои проектные «дочки» 17:00, Бизнес В Казахстане завели дело после смерти олимпийского призера Дениса Тена 16:55, Общество Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 16:52, Партнерский материал В США при взрыве на военном складе пострадали три человека 16:49, Общество
Британский министр опроверг установление личностей отравителей Скрипаля
Отравление Скрипалей, 16:26
0
Британский министр опроверг установление личностей отравителей Скрипаля
Сообщение о том, что полиции удалось выяснить имена участников покушения на Сергея и Юлию Скрипалей, является «дикой спекуляцией», заявил британский министр
Бен Уоллес (Фото: Tom Nicholson / Zuma / ТАСС)

Министр по вопросам безопасности правительства Великобритании Бен Уоллес прокомментировал сообщение о том, что полиции удалось установить личности участников нападения на Сергея Скрипаля и его дочь.

«Я думаю, что этот материал можно переместить в рубрику «плохой источник и дикая спекуляция», — ответил министр в Twitter на новостное сообщение Press Association.

Ранее Press Association и телеканал ITV со ссылкой на близкие к расследованию источники сообщили, что полиции при помощи системы видеонаблюдения якобы удалось идентифицировать подозреваемых в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. Утверждалось, что после сопоставления этой информации с данными о въезжавших в страну полицейские смогли установить, что за преступлением стояли граждане России.

СМИ узнали об установлении личностей подозреваемых в отравлении Скрипалей
Политика

Ранее газета Daily Mail сообщала, что в покушении участвовали шесть человек, а возглавляла группу сотрудница российской военной разведки. То сообщение официальные лица в Великобритании не комментировали.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко 19 июля потребовал от британских спецслужб назвать имена подозреваемых в покушении. Он указал, что посольство в Лондоне неоднократно просило британский МИД подтвердить различные версии расследования, появлявшиеся в газетах, но ответа не получало.

Путин упразднил упоминавшееся в «деле Скрипалей» ЗАТО Шиханы
Общество

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в начале марта. По данным британских властей, для нападения на россиян использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок». В Лондоне возложили ответственность за атаку на Москву, но российские власти все обвинения отрицают. Юлию Скрипаль выписали из больницы в середине апреля, Сергей Скрипаль вышел из госпиталя в середине мая.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Сергей Скрипаль , отравление
Главное
В России создадут единую систему мониторинга хакерских атак Технологии и медиа
Материалы по теме
Посол в Лондоне призвал назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипаля Политика
СМИ узнали об установлении личностей подозреваемых в отравлении Скрипалей Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter