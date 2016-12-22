Daily Mail назвала шесть человек причастными к отравлению Скрипалей

Отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери организовала группа из шести человек во главе с женщиной из российской военной разведки. Об этом пишет Daily Mail cо ссылкой на источник в разведывательных службах.
Такое предположение возникло после показаний брата пострадавшего при недавнем инциденте с отравлением в Эймсбери Мэтью Роули, который заявил, что месяц назад 45-летний Чарли Роули и его партнер 44-летняя Дон Стерджес подобрали в парке флакон с парфюмом, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество, и распылили его на себя.
«Версия с флаконом для духов поддерживает предположение о том, что женщина входила в группу из шести человек, которые осуществили атаку на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери 4 марта», — заключает издание.
«Имеет смысл, что женщина-офицер могла быть частью команды, играя в ней ключевую роль», — цитирует издание источник в разведке.
Ранее The New York Times указывало, что британские правоохранители почти идентифицировали личности людей, которые, по их мнению, стояли за отравлением Скрипалей.
Отравление Сергея и Юлии Скрипалей произошло в начале марта. Их нашли без сознания на улице. Позже британские власти заявили о том, что они были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон возложил ответственность за случившееся на Москву. В середине апреля Юлию выписали из больницы, ее отец оправился после отравления позже, к середине мая.
Месяц спустя в городе Эймсбери, который находится в 10 км от Солсбери, произошло еще одно отравление, причиной которого британские правоохранители назвали нервно-паралитическое вещество. Полиция обнаружила без сознания пару, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Вечером 8 июля Дон Стерджес умерла в больнице, Чарльз Роули продолжает находиться в критическом состоянии.
В Скотланд-Ярде считают, что оба отравления были совершены веществом из одной партии. По версии полиции, «Новичок» был нанесен на ручку двери в доме Скрипаля. После этого преступники выбросили контейнер с ядом, который впоследствии нашли Роули и Стерджес.