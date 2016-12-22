СМИ узнали об установлении личностей подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британские правоохранительные органы, вероятно, установили личности подозреваемых в совершении атаки на экс-сотрудника ГРУ и его дочь. По данным СМИ, выйти на след полиции удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения

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Полиция Великобритании с большой степенью вероятности идентифицировала подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает британская телекомпания ITV, а также Press Association со ссылкой на близкий к расследованию источник в своем Twitter.

«Следователи считают, что при помощи системы видеонаблюдения они идентифицировали подозреваемых, которые совершили нападение с использованием «Новичка», — сказал собеседник Press Association.

Одновременно с этим правоохранители сопоставили свои выводы с данными людей, которые въехали в страну в период совершения отравления. Следователи уверены, что атаку на Скрипалей совершили российские граждане.

О том, что правоохранители вышли на след людей, которые стоят за отравлением Скрипалей, в конце прошлой недели сообщила The New York Times. В минувший вторник, 17 июля, газета Daily Mail со ссылкой на источник в разведывательных службах написала о том, что атаку на экс-сотрудника ГРУ и его дочь организовала группа из шести человек во главе с сотрудницей российской военной разведки. Официального подтверждения этих данных пока не последовало.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания на улице британского Солсбери в начале марта. Их госпитализировали в критическом состоянии. Британские власти спустя пару дней после этого объявили о том, что россияне стали жертвами спланированной атаки с использованием боевого нервно-паралитического вещества «Новичок». Лондон возложил ответственность за случившееся на Россию. Юлия оставалась в больнице до середины апреля, ее отца выписали месяц спустя.

Нападение на Скрипалей в Скотленд-Ярде связывают с другим похожим инцидентом, который произошел в конце июня в Эймсбери, который находится в 10 км от Солсбери. Также без сознания там нашли пару — 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджес. Женщина скончалась 8 июля, мужчина остается под наблюдением врачей, По мнению следователей, этот инцидент также связан с отправлением «Новичком». Полиция считает, что изначально вещество было нанесено на ручку двери дома Скрипалей, после чего преступники выбросили контейнер с «Новичком», который впоследствии подобрали Роули и Стерджес.

Согласно показаниям брата Чарли Роули Мэтью, пара подобрала в парке флакон, посчитав, что там находится парфюм, и распылила содержимое на себя.