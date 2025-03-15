Почему мирное соглашение Еревана и Баку вряд ли будет скоро подписано

Армения и Азербайджан согласовали текст двустороннего мирного соглашения. Какие положения в него вошли и почему вряд ли стоит ожидать его подписания в ближайшее время — в материале РБК

Министерство иностранных дел Армении, Ереван (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией готово к подписанию, сообщили 13 марта внешнеполитические ведомства двух стран. Документ пока официально не опубликован, но известно, что в нем 17 статей. «По статьям в отдельности так или иначе он был опубликован. <…> Да, общественность не читала текст, но мы не можем сказать, что она не знакома с его содержанием. Мы согласовываем текст уже четыре года, по сути, он известен», — сказал в тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян (цитата по «Арменпресс»).

Что известно о содержании соглашения

В соглашении Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и нерушимость границ друг друга и исходя из этого проводят делимитацию и демаркацию своих границ (этот процесс идет с апреля 2024 года, его курируют вице-премьеры двух стран). Соглашение также провозглашает установление двусторонних дипломатических отношений. За последний месяц Баку и Ереван согласовали две важные статьи, которые подтверждают неразмещение сил третьих стран вдоль границы и взаимный отзыв претензий из международных судов, а также воздержание от подачи исков по спорным вопросам, которые существовали до подписания соглашения.

Что касается третьих стран, то с осени 2023 года в Армении действует Гражданская миссия ЕС (EU Mission in Armenia — EUMA), которая наблюдает за обстановкой на границе с Азербайджаном. Баку неоднократно критиковал ее деятельность и требовал вывести ее сотрудников из региона. «Миссия ЕС уже второй год работает под видом гражданской миссии, но фактически занимается разведывательной деятельностью. Это создает серьезные риски для стабильности в регионе», — сказал 14 марта журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов (цитата по Report). И в тот же день глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая в парламенте, пообещал, что «после подписания, ратификации и вступления в силу этого соглашения мы придем к взаимоприемлемым решениям с нашими партнерами из ЕС по части сотрудничества с гражданской миссией» (цитата по News.am).

Относительно взаимных судебных претензий двух стран известно, что их рассматривает Международный суд ООН. Армения с 2021 года подала в него несколько исков, обвиняя Азербайджан в несоблюдении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В 2023 году, после того как Нагорный Карабах полностью перешел под контроль Азербайджана и его покинули около 100 тыс. армян, Ереван потребовал обязать азербайджанскую сторону воздержаться от действий, «направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха». Азербайджан во встречном иске обвинил Армению в дискриминации азербайджанского населения региона по этническому признаку и разрушении объектов культуры. В ноябре 2023 года Международный суд ООН постановил, что Азербайджан должен обеспечить безопасность населения, которое не покинуло Карабах.

В период переговоров стороны обозначали следующие принципы, на основе которых должен быть подписан договор. Пять принципов Азербайджана Взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международных границ и политической независимости.

Отсутствие территориальных претензий друг к другу и принятие юридического обязательства, что подобный иск не будет предъявлен в будущем.

Воздержание от угроз безопасности друг другу.

Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений.

Открытие существующих коммуникаций и строительство новых, налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес. Три принципа Армении Признание территориальной целостности друг друга: площадь Армении — 29,8 тыс. кв. км, площадь Азербайджана — 86,6 тыс. кв. км. Эти цифры, по словам армянского премьера, «взяты из последних энциклопедий Советского Союза».

Делимитация границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, которую подписали 11 бывших советских республик.

Разблокирование региональных коммуникаций — они должны быть открыты на основе суверенитета и действовать на основе взаимности и равенства.

Как на новость о мирном соглашении отреагировали в мире

Выход Баку и Еревана на мирное соглашение был встречен сдержанно-положительно многочисленными посредниками в переговорах (свои площадки для них предоставляли Евросоюз, Россия и США, хотя в итоге Армения и Азербайджан разрешили противоречия напрямую, как настаивал Баку).

«Мы одобряем настойчивую работу сторон в этом направлении [урегулирования] в течение последних нескольких лет — как на двустороннем треке, так и с участием международного сообщества. ЕС приветствует Армению, прокладывающую путь к окончательному согласованию текста», — говорится в заявлении дипломатической службы Евросоюза от 14 марта. Она также отметила, что если две страны это захотят, ЕС сможет дать им дополнительную поддержку и экспертизу.

Госдепартамент США 14 марта выступил с более кратким и нейтральным откликом объемом в один абзац. «Это возможность для обеих стран перевернуть страницу конфликта, длящегося десятилетиями, в соответствии с надеждами президента Трампа на более мирную обстановку на планете. Сейчас самое время взять на себя мирные обязательства, подписать и ратифицировать договор и открыть новую эру процветания для народов Южного Кавказа», — говорится в сообщении.

Российскую позицию обозначили в Кремле после телефонного разговора Владимира Путина с Николом Пашиняном, который позвонил в Москву, чтобы сообщить о готовности документа. «Владимир Путин отметил в этой связи, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе, — говорится в сообщении Кремля. — Как Армения, так и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей». 14 марта представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва, приветствуя завершение переговоров о тексте проекта, готова содействовать разблокированию транспортных коммуникаций, делимитации совместной границы, решению гуманитарных проблем «в той мере и форме, в какой это будет приемлемо для партнеров», и предоставить площадку для контактов представителей Азербайджана и Армении и для подписания мирного договора.

Какие остались нюансы

Первым заявление о соглашении 13 марта опубликовал МИД Азербайджана. Ведомство сообщило, что переговоры завершились, а затем обозначило условия его подписания. Во-первых, в Конституцию Армении должна быть внесена поправка, которая бы устранила «претензии на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана». Речь о преамбуле Основного закона — в ней есть отсылка к Декларации о независимости Армении 1990 года, в которой содержится фраза о праве наций на свободное самоопределение с отсылкой к постановлению «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Во-вторых, Азербайджан требует официально ликвидировать «устаревшую и недееспособную» Минскую группу ОБСЕ, созданную в 1992 году для урегулирования конфликта в Карабахе и работавшую под председательством России, США и Франции. Для роспуска Минской группы Армения и Азербайджан должны обратиться в ОБСЕ, и совет министров этой структуры, который собирается в конце каждого года, должен принять соответствующее решение.

Заявление МИД Армении вышло на несколько часов позже. В нем говорилось, что Ереван принял предложение Баку относительно последних несогласованных статей проекта и предложил выступить с совместным заявлением, что стороны договорились. «Официальный Баку предпочел выступить с заявлением в одностороннем порядке», — подчеркивается в сообщении.

Ереван также заявил, что готов обсуждать, когда и где подписать соглашение; Баку же сообщил лишь о готовности продолжать диалог относительно поправки в Конституции Армении, роспуска Минской группы и по другим вопросам.

«Сам факт того, как Баку об этом заявил, говорит о его не очень позитивной позиции, — отмечает армянский политолог Джонни Меликян. — Ереван согласился на отзыв международных исков, несмотря на то что его позиции здесь более прочные. Также неоднократно пояснялось, что если граница будет делимитирована, то вообще никаких вопросов о присутствии там третьих стран не будет. На сегодня согласовано всего 12 км границы, и в любом случае этот процесс будет небыстрым». По оценке эксперта, требование Баку внести изменения в Конституцию Армении свидетельствует, что азербайджанская сторона «не стремится к подписанию документа». «В согласованном документе уже есть пункт о признании территориальной целостности друг друга, который сведет на нет все взаимные территориальные претензии, — пояснил Меликян. — Поэтому да, документ согласован, но я не думаю, что Баку очень стремится к его подписанию. Теперь будут выдвигаться какие-то предусловия».

Азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов обращает внимание, что Пашинян уже допустил, что Конституция Армении может быть изменена. В июле 2024 года армянский премьер говорил, что стране нужен новый Основной закон, а в сентябре — что, если Конституционный суд республики обнаружит противоречие между мирным договором и Основным законом, Ереван окажется «перед конкретной ситуацией, в которой будут необходимы конституционные изменения для заключения мира». «Предложенный мной тезис о новой Конституции широко обсуждался и был представлен как выполнение требования, выдвинутого Азербайджаном. В действительности в рамках идеологии «Реальной Армении» он имеет иное значение, хотя в этих условиях невозможно отрицать, что текст, который может существовать, сам по себе будет иметь и региональное значение», — сказал Пашинян 12 марта на обсуждениях проекта идеологии «Реальной Армении» (цитата по ТАСС).

«Пока мы не видели проекта новой Конституции и не представляем, как будет выглядеть элемент про территориальную претензию. В итоге у нас было два проблемных пункта в договоре, по которым мы пришли к согласию, и два условия подписания. Текст согласовали, оставляем его на будущее и концентрируемся на двух этих процессах — роспуск Минской группы ОБСЕ и изменение Конституции Армении», — резюмировал позицию Азербайджана Мамедов.