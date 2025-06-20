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Политика ,  
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Пашинян увидел в отказе от Карабаха обретение суверенитета Арменией

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС)

Армения, сдав Азербайджану Нагорный Карабах в 2022 году, обрела суверенитет, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает информагентство «Радар Армения».

«Много говорят о том, что мы потеряли Нагорный Карабах. Естественно, я много думал об этом вопросе. И ответ здесь такой: мы не потеряли Нагорный Карабах, а обрели Республику Армения», — поделился Пашинян.

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

По словам армянского премьера, вопрос Нагорного Карабаха в прошлом «использовался как повод», чтобы Армения не стала независимым и суверенным государством.

Пашинян добавил, что последние семь лет для Армении — это «история успехов, а не неудач». К власти Пашинян пришел в 2018 году.

Нагорный Карабах перешел под полный контроль Азербайджана в результате военной операции в 2023 году. До этого регион был объектом конфликта между Ереваном и Баку. Сейчас стороны работают над мирным соглашением.

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Полина Минаева
Никол Пашинян Армения Нагорный Карабах Азербайджан
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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