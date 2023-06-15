Пашинян назвал неактуальным герб Армении с Араратом

Табличка с гербом Армении (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Современный герб Армении не отражает психологию народа и не имеет отношения к основанному в 1991 году государству, заявил премьер Никол Пашинян на заседании Национального Собрания, передает агентство «Новости-Армения».

«Что там изображено? Ноев ковчег на горе Арарат и гербы четырех династий Армении. Глядя на герб, у меня возник вопрос: какое он имеет к нам отношение? Ведь мы приняли его в 1991 году. Какое он имеет отношение к основанному в 1991 году государству? О чем он? Глядя в центр, можно увидеть Ноев ковчег на горе Арарат и нынешнюю территорию Республики Армения, которая находится под водой», — сказал Пашинян.

Он отметил, что герб также содержит изображение льва, «который уже давно не живет в природных условиях Армении». «И эта проблема, которую мы обсуждаем, на самом деле касается двойственности. И она есть в каждом из нас», — сказал Пашинян.

Территория, на которой находится Арарат, перешла от Армянской ССР к Турции по Московскому и Карсскому договорам 1921 года.

Материал дополняется.