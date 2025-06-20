NYT узнала возможные условия, которые вынудят Иран создать ядерную бомбу

Иран, по некоторым оценкам, близок к созданию ядерного оружия. Если будет атакован его обогатительный подземный завод в Фордо или убит Хаменеи — республика перейдет к работе над ядерной бомбой, полагают в американской разведке

Али Хамейни (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

Иран не принял решения о создании ядерной бомбы, но сподвигнуть его к этому может удар США по заводу по обогащению урана в Фордо или убийство верховного лидера республики Али Хаменеи, полагает разведка США. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

У страны есть большой запас обогащенного урана, необходимый для создания ядерного оружия, полагает разведка. Такие данные публично озвучила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«У Ирана есть все необходимое для создания ядерного оружия. Единственное, что требуется — решение верховного лидера отдать соответствующий приказ, и производство такой боеголовки может быть завершено за несколько недель», — сказала она на брифинге.

По словам источников NYT, некоторые оценки США совпадают с данными израильской разведки «Моссад» о том, что Ирану на создание ядерной бомбы нужно 15 дней. Однако другие оценки содержат срок от нескольких месяцев до года.

Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что против обладания Ираном ядерного оружия. 18 июня он заявил, что Тегеран был «в нескольких неделях от того, чтобы получить его». Решение о присоединении к операции Израиля он пока не принял. Левитт сообщала, что президент определится в течение двух недель.

Израильский президент Ицхак Герцог сказал, что главная цель Израиля в текущих боевых действиях — уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана. Верховный лидер Али Хаменеи не входит в число целей, уточнил Герцог.

Завод в Фордо — один из ключевых объектов ядерной программы Ирана. Объект находится под землей и Израиль не имеет оружия, которое бы позволило его разрушить. Зато у США есть противобункерные бомбы, которые теоретически способны нанести урон заводу в Фордо. И CBS, и ABC сообщали, что атака по этому объекту Трампом допускается.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии в интервью La Nacion сказал, что у агентства нет доказательств перехода Ирана к работе над ядерной бомбой, хотя страна обогащала уран до 60%. «Это практически эквивалентно военной степени обогащения (90% урана-235), необходимой для размещения в ядерной боеголовке», — отметил Гросси.