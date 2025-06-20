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Война Израиля и Ирана ,  
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NYT узнала возможные условия, которые вынудят Иран создать ядерную бомбу

NYT: разведка США оценила условия, которые вынудят Иран создать ядерную бомбу
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Иран, по некоторым оценкам, близок к созданию ядерного оружия. Если будет атакован его обогатительный подземный завод в Фордо или убит Хаменеи — республика перейдет к работе над ядерной бомбой, полагают в американской разведке
Али Хамейни
Али Хамейни (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

Иран не принял решения о создании ядерной бомбы, но сподвигнуть его к этому может удар США по заводу по обогащению урана в Фордо или убийство верховного лидера республики Али Хаменеи, полагает разведка США. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

У страны есть большой запас обогащенного урана, необходимый для создания ядерного оружия, полагает разведка. Такие данные публично озвучила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«У Ирана есть все необходимое для создания ядерного оружия. Единственное, что требуется — решение верховного лидера отдать соответствующий приказ, и производство такой боеголовки может быть завершено за несколько недель», — сказала она на брифинге.

По словам источников NYT, некоторые оценки США совпадают с данными израильской разведки «Моссад» о том, что Ирану на создание ядерной бомбы нужно 15 дней. Однако другие оценки содержат срок от нескольких месяцев до года.

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Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что против обладания Ираном ядерного оружия. 18 июня он заявил, что Тегеран был «в нескольких неделях от того, чтобы получить его». Решение о присоединении к операции Израиля он пока не принял. Левитт сообщала, что президент определится в течение двух недель.

Израильский президент Ицхак Герцог сказал, что главная цель Израиля в текущих боевых действиях — уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана. Верховный лидер Али Хаменеи не входит в число целей, уточнил Герцог.

Завод в Фордо — один из ключевых объектов ядерной программы Ирана. Объект находится под землей и Израиль не имеет оружия, которое бы позволило его разрушить. Зато у США есть противобункерные бомбы, которые теоретически способны нанести урон заводу в Фордо. И CBS, и ABC сообщали, что атака по этому объекту Трампом допускается.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии в интервью La Nacion сказал, что у агентства нет доказательств перехода Ирана к работе над ядерной бомбой, хотя страна обогащала уран до 60%. «Это практически эквивалентно военной степени обогащения (90% урана-235), необходимой для размещения в ядерной боеголовке», — отметил Гросси.

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