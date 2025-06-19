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Война Израиля и Ирана ,  
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CBS назвала цель, по которой могут ударить США в Иране

CBS: США могут нанести удар по ядерному объекту в иранском Фордо
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Источники CBS News, знакомые с вопросом, заявили, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения к израильским атакам на Иран.

Одной из возможных целей называется подземный объект по обогащению урана в Фордо (провинция Кум), который является одним из ключевых для иранской ядерной программы, говорят собеседники телеканала, среди которых высокопоставленный сотрудник разведки и представитель Министерства обороны.

CBS отмечает, что завод по обогащению урана в Фордо находится на глубине почти 300 футов (около 90 м) в горных тоннелях и считается наиболее вероятным местом для «прорыва» в получении ядерного оружия. Из-за такого расположения объект почти недосягаем для израильских атак. В Иране сообщали об «ограниченном ущербе» на объекте в Фордо после ударов.

Однако у США есть противобункерные бомбы, которые смогут поразить завод и уничтожить его. Axios писал, что Трамп использует наличие таких бомб как рычаг для давления на Иран. Сам Трамп не исключал, что США нанесут удар по Ирану, но призывал Тегеран заключить ядерную сделку.

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Дональд Трамп

До этого источники Bloomberg рассказали, что высокопоставленные американские чиновники ведут подготовку к возможному удару в ближайшие дни. По словам некоторых собеседников агентства, атака может произойти в выходные дни.

ABC News передавал, что участники совещания Трампа с советниками по национальной безопасности 17 июня давали понять, что следующие 24–48 часов станут решающими в конфликте Ирана и Израиля: станет понятно, есть ли у Тегерана дипломатическое решение или Вашингтону придется перейти к военным действиям.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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