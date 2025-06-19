Трамп заявил, что «весь мир взорвется», если Иран получит ядерное оружие

США не могут допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, это создаст угрозу для всего мира, предупредил американский президент Дональд Трамп в общении с журналистами, передает CBS News.

«Ни в коем случае нельзя позволить, придется ли для этого воевать или нет, чтобы у Ирана было ядерное оружие, потому что весь мир взорвется. Мы этого не допустим», — подчеркнул он.

По словам Трампа, хотя некоторые не хотят, чтобы США вмешивались в ирано-израильский конфликт, «возможно, придется бороться за то, чтобы у Ирана не было ядерного оружия».

Трамп заявил, что еще не решил, присоединятся ли вооруженные силы США к продолжающимся атакам Израиля на Иран. По его мнению, все еще есть возможность заключить сделку с Ираном по его ядерной программе. «Никогда не поздно», — добавил он.

Американский президент ранее 18 июня выдвинул Ирану «окончательный ультиматум». Он также напомнил о своем требовании «безоговорочной капитуляции» Тегерана.

Иран отвергает обвинения в намерении получить ядерное оружие.