Трамп заявил, что «весь мир взорвется», если Иран получит ядерное оружие
США не могут допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, это создаст угрозу для всего мира, предупредил американский президент Дональд Трамп в общении с журналистами, передает CBS News.
«Ни в коем случае нельзя позволить, придется ли для этого воевать или нет, чтобы у Ирана было ядерное оружие, потому что весь мир взорвется. Мы этого не допустим», — подчеркнул он.
По словам Трампа, хотя некоторые не хотят, чтобы США вмешивались в ирано-израильский конфликт, «возможно, придется бороться за то, чтобы у Ирана не было ядерного оружия».
Трамп заявил, что еще не решил, присоединятся ли вооруженные силы США к продолжающимся атакам Израиля на Иран. По его мнению, все еще есть возможность заключить сделку с Ираном по его ядерной программе. «Никогда не поздно», — добавил он.
Американский президент ранее 18 июня выдвинул Ирану «окончательный ультиматум». Он также напомнил о своем требовании «безоговорочной капитуляции» Тегерана.
Иран отвергает обвинения в намерении получить ядерное оружие.
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