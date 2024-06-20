Депутаты не увидели нужды в законе о контроле за воевавшими осужденными

Накануне разработать такие нормы предложила депутат Нина Останина. Однако в профильном комитете Госдумы считают, что контроль за освободившимися осужденными уже достаточно регламентирован

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Сейчас в России нет необходимости принимать отдельный закон, по которому за действиями бывших осужденных, участвовавших в спецоперации на Украине и вернувшихся к мирной жизни, следили бы правоохранительные органы, считают опрошенные РБК депутаты из комитета по безопасности Госдумы.

Накануне такую идею высказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина после резонансного убийства 12-летней девочки в городе Топки Кемеровской области. По данным «РИА Новости», а также по информации телеграм-канала «Осторожно, новости», по подозрению в убийстве задержали мужчину, который отбывал срок в колонии и завербовался для участия в военной операции на Украине. Он попал в плен, а затем был внесен в списки на обмен и вернулся домой.

Останина отметила, что бывшие осужденные, прошедшие через военную операцию, возвращаются домой раньше окончания срока отбытия наказания. «Предположим, кто-то половину срока отбыл, кто-то треть срока отбыл, и участие в спецоперации — это основание для того, чтобы вернуться раньше положенного срока. Но это ни в коем случае не должно освобождать наши правоохранительные органы от обязанности помочь этим людям социализироваться — это я так мягко выражаюсь, а на самом деле защитить общество от этих людей», — заявила депутат. Она добавила, что для таких людей необходимы регулярные отметки в правоохранительных органах и контакты с ними.

По мнению Останиной, соответствующий законопроект должен подготовить комитет Госдумы по обороне, но глава этого комитета Андрей Картаполов пояснил РБК, что вопрос находится в ведении комитета по безопасности и противодействию коррупции. «Ей простительно, переживает, случай вопиющий», — добавил Картаполов.

Однако опрошенные РБК депутаты из комитета по безопасности не сочли необходимым принятие такого закона. Как заявил заместитель председателя комитета Эрнест Валеев, контроль за лицами, которые освободились из мест лишения свободы, уже регламентирован. «Есть закон об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Это касается лиц, которые совершили преступления определенных категорий — тяжкие и особо тяжкие. <...> При этом дополнительно прописывать, что нужен надзор за лицами, которые были осуждены, а потом еще повоевали, нет необходимости», — считает Валеев.

Депутат уточнил, что правовые последствия наступают для человека в зависимости от той статьи, по которой ему было предъявлено обвинение, а не в зависимости от того, участвовал он в военной операции или нет. «Если он подлежал административному надзору за то преступление, которое он совершил, независимо от того, был он в последующем в зоне военной операции или нет, такой надзор будет установлен. Если он обвинялся в совершении преступления, которое не подпадает под административный надзор, само по себе пребывание в боевых действиях опасность этого преступления не повышает и не уменьшает», — пояснил Валеев. Он добавил, что если инициатива будет подготовлена, то комитет ее рассмотрит.

Член комитета по безопасности Андрей Альшевских также не видит необходимости в дополнительных законодательных нормах. Он отметил, что вопрос социализации и адаптации граждан, которые вернулись к мирной жизни, сейчас стоит на повестке дня, но подчеркнул, что не считает нужным выделять в связи с этим отдельно группу тех, кто до этого отбывал срок в колонии. «Он касается всех участников спецоперации, которые возвращаются. Наша задача, власти и общества, — сделать все, чтобы люди, которые возвращаются из зоны боевых действий, не чувствовали, что общество их не воспринимает, чтобы они понимали, что они всегда будут востребованы», — пояснил Альшевских.

Депутат добавил, что те, кто принял решение участвовать в военной операции, «по законам военного времени искупили вину кровью». «И сейчас устанавливать в отношении этой социальной группы, что за ними должен быть контроль, на мой взгляд, немного неправильно», — отметил Альшевских.

Те, кто вернулся из зоны военной операции, должны сразу чувствовать заботу власти и общества, считает собеседник РБК: «Как только этот человек вернулся, его надо окружать заботой, социализацией. Как только это будет происходить, я уверен, что подобные случаи будут минимизированы. Это должна быть комплексная работа и в первую очередь общение, потому что таким людям нужна, как правило, психологическая реабилитация, чтобы люди не уходили и не замыкались в себе».

Преступления вернувшихся с военной операции бывших заключенных

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