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Военная операция на Украине ,  
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«Фонтанка» сообщила о задержанном за убийство в Ленобласти бойце «Вагнер»

«Фонтанка»: в Ленобласти за расчленение женщины задержали бойца ЧВК «Вагнер»
Сюжет
Военная операция на Украине

Боец ЧВК «Вагнер» и участник военной операции на Украине убил женщину в Ленинградской области и расчленил ее тело, сообщают «Фонтанка» и 47news.

По данным изданий, сотрудники уголовного розыска Тосненского района разыскивали пропавшую жительницу поселка Никольское по заявлению ее дочери — девушка не могла найти мать с 10 апреля. В ночь на 21 апреля оперативники обнаружили в квартире пропавшей мужчину и чемодан с человеческими останками. Второй такой чемодан подозреваемый выкинул в окно.

По информации «Фонтанки», полиция задержала 42-летнего Алексея Серова. Мужчина приехал в Ленобласть на заработки после возвращения из зоны военной операции на Украине. Серов заявил, что убил женщину после ссоры.

Серов ушел на фронт добровольцем как боец ЧВК «Вагнер» в 2022 году. До этого он отбывал наказание за убийство в колонии Удмуртии, сообщило издание.

В пресс-службе управлении МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области рекомендовали РБК обратиться за комментарием в следственный комитет. РБК отправил запрос в пресс-службу управление СК по Ленинградской области.

В Астрахани задержали подозреваемого в расчленении женщины после свидания
Общество

В феврале 2024 года полиция задержала в Астрахани ранее судимого мужчину по подозрении в убийстве и расчленении женщины во время свидания. Между ними произошел конфликт после того, как девушка узнала о судимости молодого человека.

В момент ссоры мужчина ударил женщину ножом в шею, а затем расчленил ее и сложил части тела в мусорный бак на улице. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье ч. 1. ст. 105 Уголовного кодекса — убийство.

Теги
убийство Военная операция на Украине ЧВК Вагнер Ленинградская область
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