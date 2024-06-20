Суд отказался амнистировать участника спецоперации после нового убийства

Руслан Магдиев отбывал срок за убийство, но в ноябре 2022-го заключил контракт с «Вагнером». Вернувшись из зоны боевых действий, он до смерти избил мужчину в Орске и получил семь лет тюрьмы. Защита рассчитывала на условный срок

Оренбургский областной суд не удовлетворил ходатайство защиты и оставил в силе приговор бывшему участнику военных действий на Украине Руслану Магдиеву, который поучил семь лет колонии за убийство, сообщает «Коммерсантъ».

Приговор был вынесен в апреле, а само преступление произошло в ноябре 2023 года возле кафе «Мечта» в Орске, вскоре после возвращения Магдиева из зоны боевых действий. Пьяный мужчина столкнулся в дверях заведения с другим нетрезвым посетителем, 51-летним Виталием Федоровичем. Они повздорили, Магдиев ударил Федоровича кулаком в лицо. Тот упал, ударившись затылком об асфальт, а Магдиев нанес ему еще несколько ударов ногой по лицу.

Помимо закрытой черепно-мозговой травмы Федорович получил «множественные переломы костей лицевого скелета основания черепа», кости лица провалились до затылка, пишет издание. Он умер до приезда скорой, которую вызвали прохожие.

Магдиева задержали через три дня, ему вменили нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК). Он признал вину. При этом мужчина и его защита рассчитывали на более мягкое наказание с учетом «смягчающих обстоятельств», к которым они отнесли участие Магдиева в военной операции и наличие госнаграды — медали «За отвагу». Адвокаты просили заменить реальный срок на условный, но суд отказал.

Сторона потерпевшего считает, что действия Магдиева нужно переквалифицировать на п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью). Адвокат Юлия Искрина, ссылаясь на экспертизу, отметила, что «не менее пяти ударов были нанесены целенаправленно и прицельно в жизненно важный орган — голову, в том числе и ногой», при этом от Федоровича никаких угроз не исходило.

В зону военных действий Магдиев попал из колонии в Сегеже, где отбывал срок за убийство двух или более человек, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, разбой и кражу. Приговор — девять лет и 11 месяцев тюрьмы — ему вынесли в 2018 году, но в ноябре 2022 года Магдиев заключил полугодовой контракт с ЧВК «Вагнер». Он участвовал в боях за Артемовск (Бахмут), за что и получил медаль, после чего его помиловали, а судимость обнулили. По истечение контракта мужчина получил справку об освобождении и приехал в Орск.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина накануне призвала принять закон о постоянном контроле правоохранительных органов за заключенными, которые получили помилование за участие в военной операции и вернулись с фонта. Контроль нужен, чтобы «помочь этим людям социализироваться» «защитить общество» от них. В прошлом ноябре депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов допустил «повышение криминогенной обстановки» после возвращения людей с зоны военных действий.