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Военная операция на Украине ,  
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Суд отказался амнистировать участника спецоперации после нового убийства

Сюжет
Военная операция на Украине
Руслан Магдиев отбывал срок за убийство, но в ноябре 2022-го заключил контракт с «Вагнером». Вернувшись из зоны боевых действий, он до смерти избил мужчину в Орске и получил семь лет тюрьмы. Защита рассчитывала на условный срок

Оренбургский областной суд не удовлетворил ходатайство защиты и оставил в силе приговор бывшему участнику военных действий на Украине Руслану Магдиеву, который поучил семь лет колонии за убийство, сообщает «Коммерсантъ».

Приговор был вынесен в апреле, а само преступление произошло в ноябре 2023 года возле кафе «Мечта» в Орске, вскоре после возвращения Магдиева из зоны боевых действий. Пьяный мужчина столкнулся в дверях заведения с другим нетрезвым посетителем, 51-летним Виталием Федоровичем. Они повздорили, Магдиев ударил Федоровича кулаком в лицо. Тот упал, ударившись затылком об асфальт, а Магдиев нанес ему еще несколько ударов ногой по лицу.

Помимо закрытой черепно-мозговой травмы Федорович получил «множественные переломы костей лицевого скелета основания черепа», кости лица провалились до затылка, пишет издание. Он умер до приезда скорой, которую вызвали прохожие.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Магдиева задержали через три дня, ему вменили нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК). Он признал вину. При этом мужчина и его защита рассчитывали на более мягкое наказание с учетом «смягчающих обстоятельств», к которым они отнесли участие Магдиева в военной операции и наличие госнаграды — медали «За отвагу». Адвокаты просили заменить реальный срок на условный, но суд отказал.

Сторона потерпевшего считает, что действия Магдиева нужно переквалифицировать на п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью). Адвокат Юлия Искрина, ссылаясь на экспертизу, отметила, что «не менее пяти ударов были нанесены целенаправленно и прицельно в жизненно важный орган — голову, в том числе и ногой», при этом от Федоровича никаких угроз не исходило.

В зону военных действий Магдиев попал из колонии в Сегеже, где отбывал срок за убийство двух или более человек, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, разбой и кражу. Приговор — девять лет и 11 месяцев тюрьмы — ему вынесли в 2018 году, но в ноябре 2022 года Магдиев заключил полугодовой контракт с ЧВК «Вагнер». Он участвовал в боях за Артемовск (Бахмут), за что и получил медаль, после чего его помиловали, а судимость обнулили. По истечение контракта мужчина получил справку об освобождении и приехал в Орск.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина накануне призвала принять закон о постоянном контроле правоохранительных органов за заключенными, которые получили помилование за участие в военной операции и вернулись с фонта. Контроль нужен, чтобы «помочь этим людям социализироваться» «защитить общество» от них. В прошлом ноябре депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов допустил «повышение криминогенной обстановки» после возвращения людей с зоны военных действий.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
убийство Вагнер Военная операция на Украине приговор

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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