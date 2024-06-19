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Военная операция на Украине ,  
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В Думе призвали «защитить общество» от вернувшихся с фронта осужденных

Останина высказалась за закон о контроле за вернувшимися с фронта осужденными
Сюжет
Военная операция на Украине
За осужденными, вернувшимися из зоны боевых действий, необходимо вести постоянный контроль, чтобы помочь в социализации, считает Останина. Она призвала разработать соответствующий законопроект
Обстановка на месте преступления&nbsp;в городе Топки Кемеровской области
Обстановка на месте преступления в городе Топки Кемеровской области (Фото: СК России по Кемеровской области - Кузбассу)

Поскольку у заключенных, которые вышли на свободу после участия в военной операции на Украине, был сокращен период социализации, следует принять закон о контроле за ними, заявила «Газете.ru» председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Такое заявление она сделала на фоне задержания подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в городе Топки Кемеровской области. По данным «РИА Новости», мужчина ранее был судим за убийство, стал участником спецоперации, попал в плен, после чего вернулся в результате обмена. Собеседник агентства предположил, что он был в отпуске или сбежал из воинской части.

Останина считает, что таких преступлений «будет еще больше». «Предположим, кто-то половину срока отбыл, кто-то треть срока отбыл, и участие в спецоперации — это основание для того, чтобы вернуться раньше положенного срока. Но это ни в коем случае не должно освобождать наши правоохранительные органы от обязанности помочь этим людям социализироваться — это я так мягко выражаюсь, а на самом деле защитить общество от этих людей», — сказала она.

Депутат отметила, что осужденные находились «не в тепличных условиях»: сначала колония, затем — «еще более жесткие условия в зоне спецоперации». По ее мнению, сперва осужденные чувствовали себя преступниками, а после участия в боях — героями, что будет сказываться «и на возвращении этих людей в гражданское общество». Останина подчеркивает, что контроль за теми, кто вернулся из зоны боевых действий, а до этого находился в местах лишения свободы, должен быть постоянным.

«Это должна быть помощь с трудоустройством, с одной стороны, с другой стороны, еженедельная, ежемесячная отметка и контакты с органами правоохранительными», — поясняет она.

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Общество
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Депутат уточнила, что соответствующий законопроект должен появиться в ближайшее время, однако пока сроки не определены, поскольку думский комитет по обороне такую инициативу не представлял. «Он вышел только с идеей как раз демократизации на право этим людям участвовать в зоне СВО, но при этом второй части пока не вносит. Я думаю, что мы, депутаты, тоже должны поторопиться, в частности, наш комитет, который должен защищать интересы детей. Я думаю, что мы тоже сподвигнем профильный комитет по обороне с таким предложением выйти», — заключила она.

В марте президент Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление или отбывающих наказание, в случае поступления их на военную службу в период мобилизации или военного времени по призыву или при заключении контракта.

Освобождают от наказания после получения госнаграды или после увольнения со службы. Освобождение от уголовного наказания не смогут получить те, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также более чем по 20 другим статьям УК, среди которых теракт (205), распространение фейков об армии или госорганах (207.3) публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (280) и др.

Те, кто уже отбывает наказание, могут быть освобождены условно-досрочно. Участники военной операции, уже отбывшие наказание или вышедшие по УДО, могут погасить судимость.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Нина Останина Дума контроль осужденные

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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