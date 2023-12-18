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Бойцу «Вагнера» вынесли приговор по делу о стрельбе в полицейских

Бойца ЧВК «Вагнер» Николина приговорили к семи годам за стрельбу по полицейским
Полицейские под Новошахтинском подверглись обстрелу в конце прошлого года. Задержанным по этому делу оказался Павел Николин. На суде он говорил, что служил в ЧВК «Вагнер» и объяснил, что принял полицейских за украинских военных
Павел Николин
Павел Николин (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Ростовский областной суд приговорил к шести годам и 11 месяцам колонии бойца ЧВК «Вагнер» Павла Николина по делу о стрельбе по полицейским под Новошахтинском, передает ТАСС.

«Суд постановил признать виновным Николина и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и 11 месяцев», — сказал судья.

Мужчина в камуфляже открыл стрельбу по полицейским в пригороде Новошахтинска (город в Ростовской области) 6 декабря 2022 года, после чего скрылся с места происшествия. ТАСС сообщал, что нападавший был вооружен пулеметом. Один из полицейских получил ранение средней тяжести, его госпитализировали. СК возбудил дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (317 УК РФ) и незаконном обороте огнестрельного оружия (222 УК РФ).

Подозреваемого в нападении на полицейских задержали 7 декабря. Позднее оказалось, что это Павел Николин. На заседании суда по избранию ему меры пресечения мужчина сообщил, что служил в ЧВК «Вагнер». По его словам, он отстал от группы, не знал, что пересек границу (под Новошахтинском находится административная граница Ростовской области и Луганской народной республики), а стрельбу открыл, потому что принял полицейских за украинских военных.

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ТАСС писал, что нападавший может быть дезертиром, а «112» указывал, что нападение произошло в районе таможенного поста на выезде из Новошахтинска, примерно в 10 км от ЛНР.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин изначально сообщал, что информация о том, является ли нападавший дезертиром, «непубличная» и «носит закрытый оперативный характер». Он также говорил о необходимости провести расследование. Позднее Пригожин предлагал взять Николина на поруки и ссылался на показания мужчины в суде. «Если вы внимательно следите за новостями, то Николин уже дал объяснение, что он участвовал в штурме Бахмута, был контужен и несколько дней находился в бессознательном состоянии. Поэтому, когда в районе Новошахтинска к нему подъехали полицейские на гражданской машине без знаков отличия, он воспринял их как украинских диверсантов», — указывал Пригожин. Вопрос о пересечении границы он перенаправил к пограничникам и напомнил, что после включения в состав России новых регионов глава ЛНР Леонид Пасечник говорил о ликвидации госграницы.

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ЧВК Вагнер приговор обстрел Ростовская область
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