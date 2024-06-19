Визит Путина в КНДР и встреча с Ким Чен Ыном. Фоторепортаж
Президент Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Северную Корею. Это его первая поездка в КНДР с 2000 года. Как российского лидера встречали в Пхеньяне – в фоторепортаже РБК.
Президент Владимир Путин прилетел в Северную Корею 18 июня.
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично прибыл в аэропорт, чтобы встретить российского президента. «Спасибо большое за гостеприимство и за то, что вы мне время уделили», — сказал Путин.
Сразу после прилета Путину подарили цветы
В рамках подготовки к визиту Путина в Пхеньяне вдоль улиц развесили плакаты с его изображением и российских флаги.
Церемония официальной встречи президента Путина и Ким Чен Ына состоялась на площади имени Ким Ир Сена 19 июня.
Люди в Пхеньяне встречают кортеж президента Владимира Путина, некоторые держат его портрет, у других в руках цветы.
Путин во время церемонии официальной встречи с Ким Чен Ыном на площади имени Ким Ир Сена.
На церемонии прозвучал гимн России и КНДР и прошел почетный караул.
После церемонии на площади Ким Ир Сена начались российско-корейские переговоры в составе делегаций. В рамках визита российского лидера Москва и Пхеньян подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
После переговоров в расширенном составе Путин и Ким Чен Ын провели встречу в формате «тет-а-тет». Она продлилась около двух часов.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде