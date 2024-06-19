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Политика ,  
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Визит Путина в КНДР и встреча с Ким Чен Ыном. Фоторепортаж

Президент Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Северную Корею. Это его первая поездка в КНДР с 2000 года. Как российского лидера встречали в Пхеньяне – в фоторепортаже РБК.
Президент Владимир Путин прилетел в Северную Корею 18 июня.&nbsp;
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент Владимир Путин прилетел в Северную Корею 18 июня. 

Лидер КНДР Ким Чен Ын&nbsp;лично прибыл в аэропорт, чтобы встретить российского президента. &laquo;Спасибо большое за гостеприимство и за то, что вы мне время уделили&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Путин.&nbsp;
Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично прибыл в аэропорт, чтобы встретить российского президента. «Спасибо большое за гостеприимство и за то, что вы мне время уделили», — сказал Путин. 

Сразу после прилета Путину подарили цветы
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Сразу после прилета Путину подарили цветы

В рамках подготовки к визиту Путина в Пхеньяне вдоль улиц развесили плакаты с его изображением и российских флаги.&nbsp;
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В рамках подготовки к визиту Путина в Пхеньяне вдоль улиц развесили плакаты с его изображением и российских флаги. 

Церемония официальной встречи президента Путина и Ким Чен Ына состоялась на площади имени Ким Ир Сена 19 июня.&nbsp;
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Церемония официальной встречи президента Путина и Ким Чен Ына состоялась на площади имени Ким Ир Сена 19 июня. 

Люди в Пхеньяне встречают кортеж президента Владимира Путина, некоторые держат его портрет, у других в руках цветы.&nbsp;
Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Люди в Пхеньяне встречают кортеж президента Владимира Путина, некоторые держат его портрет, у других в руках цветы. 

Путин во время церемонии официальной встречи с Ким Чен Ыном на площади имени Ким Ир Сена.
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Путин во время церемонии официальной встречи с Ким Чен Ыном на площади имени Ким Ир Сена.

На церемонии прозвучал гимн России и КНДР и прошел почетный караул.
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

На церемонии прозвучал гимн России и КНДР и прошел почетный караул.

После церемонии на площади Ким Ир Сена начались российско-корейские переговоры в составе делегаций. В рамках визита российского лидера&nbsp;Москва и Пхеньян&nbsp;подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.&nbsp;
Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

После церемонии на площади Ким Ир Сена начались российско-корейские переговоры в составе делегаций. В рамках визита российского лидера Москва и Пхеньян подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. 

После переговоров в расширенном составе Путин и Ким Чен Ын провели встречу в формате &laquo;тет-а-тет&raquo;. Она продлилась около двух часов.
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

После переговоров в расширенном составе Путин и Ким Чен Ын провели встречу в формате «тет-а-тет». Она продлилась около двух часов.

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Теги
Дарья Широкова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
мультимедиа Владимир Путин Ким Чен Ын Северная Корея КНДР

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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