Что последует за договоренностью России и КНДР о взаимной военной помощи

Лидеры России и КНДР договорились о взаимной военной помощи в случае внешней агрессии. Что это значит и как трактовать слова Владимира Путина о пересмотре международных санкций против Пхеньяна — разбирался РБК

Владимир Путин и Ким Чен Ын на церемонии официальной встречи в Пхеньяне, КНДР (Фото: kremlin.ru)

Что предполагает договоренность о взаимной военной помощи

Еще перед началом своего визита в КНДР Владимир Путин одобрил подготовленный МИД России проект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, который заменит прежние Договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, а также Пхеньянскую и Московскую декларации, подписанные, соответственно, в 2000 и 2001 годах.

Лидеры двух стран подписали его 19 июня. Выступая перед прессой после завершения переговоров, Ким Чен Ын объявил, что с подписанием договора отношения между Москвой и Пхеньяном получили новый статус. «Сегодня на этом месте поднят якорь и объявлен торжественный старт союзнических отношений между КНДР и РФ, представляющий водораздел в истории развития корейско-российских отношений», — сказал он.

Само название договора — о всеобъемлющем стратегическом партнерстве — свидетельствует о значительном повышении уровня двусторонних отношений, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. «Всеобщее стратегическое партнерство — это наилучший, наивысший уровень дипотношений между двумя странами. В предыдущих документах подобного плана отношения описывались иначе, и, грубо говоря, мы перепрыгнули через несколько ступенек», — пояснил специалист в беседе с РБК.

На момент публикации статьи сам текст договора еще не был обнародован, однако, по словам президента России, документ предусматривает «оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа». Это положение можно трактовать как возвращение к договору, подписанному между КНДР и СССР в 1961 году, сказал РБК заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая.

В ст. 1 Договора о дружбе и взаимопомощи 1961 года говорится: «В случае, если одна из договаривающихся сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или коалиции государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая договаривающаяся сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами».

При этом Толорая обратил внимание на использованную Путиным формулировку — «в случае агрессии». «Очевидно, возникает вопрос: а кто будет квалифицировать, что является агрессией? Если, допустим, Северная Корея скажет, что на нее напали, то Россия должна согласиться с этой точкой зрения? Или должна дать собственную оценку, что это является агрессией, и лишь в этом случае вступает в действие данная статья договора?» — поясняет эксперт.

По всей видимости, предоставленные КНДР гарантии безопасности в первую очередь направлены против ее ближайших соседей — Японии и Южной Кореи, а также их ключевого союзника, Соединенных Штатов. Об этом свидетельствует и выступление Путина, в котором он отдельно упомянул расширение военной инфраструктуры США в Северо-Восточной Азии, а также увеличение масштабов и интенсивности их совместных учений с Южной Кореей и Японией. «Это посылает четкий сигнал их (России и КНДР. — РБК) противникам, Южной Корее и США, об их готовности поддерживать друг друга, что потенциально может подтолкнуть Пхеньян к большей военной активности в регионе», — сказал РБК Сансу Ли, основатель базирующейся в Стокгольме консалтинговой компании Strategic Linkages и внештатный научный сотрудник Европейского центра северокорейских исследований Венского университета.

Асмолов также допустил применение положений о взаимной помощи в контексте военной операции на Украине. «Гипотетически представим себе ситуацию, при которой украинская сторона в закупленных США самолетах в очередной раз обстреливает Белгород. Российская сторона заявляет, что это уже нападение на ее территорию, выходящее за рамки СВО, и просит Северную Корею о помощи, после чего все те обвинения, которые уже несколько лет предъявляют Москве и Пхеньяну по линии военного сотрудничества, превращаются в реальность», — прогнозирует эксперт.

Характер военной помощи будет, с одной стороны, зависеть от конкретных формулировок пока еще не обнародованного договора, а с другой — от конкретных военно-политических решений лидеров России и КНДР: речь может идти как о военном и военно-техническом сотрудничестве, так и о прямом вовлечении в военный конфликт.

При этом в случае необходимости само понятие «взаимной помощи» может намеренно размываться, и в некоторой степени сам визит Путина в Пхеньян может рассматриваться как одна из ее форм, полагает преподаватель Университета Лидса и Эдинбургского университета Роберт Уинстенли-Честерс. «Это [положение договора] очень важно с геополитической точки зрения, хотя в то же время отражает реальность 2023–2024 годов, а не что-то новое. Вместе с тем США и их союзникам придется принимать этот фактор в расчет при их попытках противостоять Пхеньяну, что снизит вероятность военного столкновения с Северной Кореей», — пояснил эксперт в разговоре с РБК. Впрочем, речи о «полномасштабном военном альянсе» между Россией и КНДР, по всей видимости, пока не идет, солидарны Ли и Уинстенли-Честерс.

Повышение статуса отношений Пхеньяна с Москвой вряд ли отразится на его отношениях с Пекином, считают опрошенные РБК эксперты. По словам Асмолова, КНР по-прежнему остается практически монополистом в области торгово-экономического сотрудничества с Северной Кореей. Однако в политической сфере Москва пытается добиться определенного паритета, отметил он. Ли также усомнился, что теперь Пхеньян будет рассматривать Россию как более важного партнера, чем Китай. «Вместо этого КНДР, скорее всего, будет использовать свои отношения с Россией для сбалансирования и расширения своих стратегических возможностей в отношении Китая», — предположил он.

Что значат слова Путина о необходимости пересмотра санкций против КНДР

В заявлении для СМИ Владимир Путин также отдельно коснулся темы санкций, под которыми находятся и Россия, и КНДР — с той разницей, что в отношении последней действуют не только односторонние, но и международные, введенные Советом Безопасности ООН и поддержанные тогда Москвой. В Пхеньяне Путин заявил, что западные страны прибегают к «санкционному удушению» для «сохранения своей гегемонии в политике, экономике и других сферах». «В этом контексте отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», — сказал российский лидер. Обвинив западные страны в нарушении международных обязательств в связи с заявлениями о возможных поставках на Украину дальнобойных вооружений и истребителей F-16, Путин также допустил развитие военно-технического сотрудничества с КНДР.

Совет Безопасности ООН ввел международные санкции против Пхеньяна в 2006 году, после первого проведенного КНДР ядерного испытания. В следующие годы по мере развития северокорейских ядерной и ракетной программ санкции неоднократно расширялись. Последняя резолюция на этот счет была принята в 2017 году. Сейчас в рамках санкций ООН: запрещен экспорт в КНДР оружия, военного оборудования, технологий двойного назначения, авиационного и ракетного топлива, природного газа, металлов, промышленного оборудования, транспортных средств и предметов роскоши;

запрещен импорт из КНДР угля, морепродуктов, текстильных изделий, электроприборов, дерева и других природных ресурсов;

заморожены активы многих северокорейских физических и юридических лиц;

ограничены поставки в КНДР нефти и нефтепродуктов;

северокорейским банкам запрещено открывать зарубежные филиалы;

установлен лимит на наем северокорейских рабочих.

Россия уже некоторое время создает препятствия для ужесточения санкционного режима против Пхеньяна, напомнил Толорая, до мая 2024 года состоявший в Группе экспертов ООН по мониторингу санкций в отношении КНДР. Так, в мае 2022 года Россия и КНР заблокировали проект подготовленной США резолюции о введении новых рестрикций в отношении КНДР в ответ на неоднократные испытания баллистических ракет в нарушение предыдущих резолюций СБ ООН. А в марте 2024 года Москва наложила вето на резолюцию СБ ООН о продлении мандата группы экспертов, следящих за соблюдением международных санкций против Северной Кореи. Российский представитель в ООН Василий Небензя, объясняя тогда позицию Москвы, обвинил коалицию западных стран во главе с США «в беспрецедентной политике по удушению Пхеньяна».

Уинстенли-Честерс отметил, что, хотя сами санкции СБ ООН остаются в силе, некому следить за тем, работают ли они и соблюдаются ли. «По сути, это означает, что у других стран нет реального стимула или основы для их соблюдения», — добавил он, а также предположил, что в дальнейшем Москва может заблокировать возобновление мониторинга северокорейских ядерных объектов со стороны МАГАТЭ и продление санкций против КНДР в ближайшей или среднесрочной перспективе.

При этом даже при поддержке Китая Россия не способна добиться отмены международных санкций против КНДР. Еще в декабре 2019 года Москва и Пекин внесли в СБ ООН проект резолюции, которая предусматривала снятие запрета на экспорт морепродуктов, текстиля и статуй, освобождение межкорейских железнодорожных и автомобильных проектов от санкций США, а также отмену запрета на работу северокорейцев за границей. Но в итоге документ так и не был вынесен на голосование. В ноябре 2021 года Россия и КНР представили членам СБ ООН переработанный вариант резолюции, но вновь не добились ее принятия. Шансы на то, что подобный документ будет одобрен остальными странами пятерки постоянных членов СБ ООН в текущих геополитических реалиях, еще ниже.

Толорая предположил, что Москва может пойти обходным путем, например объявив временный мораторий на соблюдение тех или иных санкций против КНДР по гуманитарным соображениям, что неминуемо подвергнется критике со стороны США и их союзников. Асмолов предположил, что Москва может прибегнуть к «творческой» трактовке санкций — по принципу «что не запрещено, то разрешено». «Грубо говоря, одно дело, когда Северная Корея продает России снаряды. А другое дело, когда Северная Корея поставляет России снаряды в рамках условной военной помощи, бесплатно, не получая с этого выгоды», — пояснил он.

Ли, в свою очередь, отметил, что Москва, кроме того, может отказаться от соблюдения международных ограничений на наем северокорейских рабочих и поставки природных ресурсов и оборудования в КНДР. «Подобными действиями Россия может дать понять международному сообществу, что санкции неэффективны не только в контексте Северной Кореи, но и в целом», — резюмировал он.