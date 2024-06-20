Аргентина исключила поставки оружия Украине
Аргентина не будет оказывать Украине военную помощь, заявил пресс-секретарь президента Хавьера Милея Мануэль Адорни, передает Cronica.
«Мы не собираемся оказывать какую-либо военную поддержку или каким-либо образом вмешиваться в военный конфликт», — сказал он.
Он отметил, что Буэнос-Айрес может предоставить Киеву гуманитарную помощь.
12 июня аргентинский портал Infobae сообщил, что страна обсуждает с Францией возможность передачи Украине пяти находящихся в нерабочем состоянии штурмовиков производства Super Etendard. Их она купила у Парижа в 2018 году, но не смогла починить из-за оружейного эмбарго, наложенного Лондоном после Фолклендской войны. По данным портала, администрация президента Милея решила обменять эти самолеты на другую военную технику, предполагая, что Франция починит их и направит на Украину.
Российский посол в Буэнос‑Айресе Дмитрий Феоктистов после этого заявил, что передача Украине военной техники от Аргентины станет недружественным шагом по отношению к России. Однако он отмечал, что Super Etendard вряд ли будут переданы, в этом есть «определенные заверения» со стороны аргентинской администрации. Дипломат выразил надежду на то, что Аргентина не будет вмешиваться в украинский конфликт и проявит «традиционную сдержанность».
13 июня глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Буэнос-Айрес вошел в состав контактной группы по Украине, которая координирует предоставление ей военной помощи. Президент Милей 15-16 июня участвовал в украинском мирном саммите в Швейцарии. Аргентина поддержала итоговое коммюнике конференции.
Россия осуждает поставки оружия другими странами Украине и заявляет, что государства, делающие это, вовлекаются к конфликт. Прошедший в Швейцарии саммит президент Владимир Путин называл «уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу».
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