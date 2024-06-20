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Военная операция на Украине ,  
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Аргентина исключила поставки оружия Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Аргентина может оказать Украине гуманитарную помощь, но не военную, сообщил представитель президента Милея. Infobae писал, что страна может отдать Франции для передачи Киеву купленные у Парижа самолеты, Россия раскритиковала идею
Президент Швейцарии Виола Амхерд, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Украины Владимир Зеленский
Президент Швейцарии Виола Амхерд, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Alessandro della Valle / Pool / Reuters)

Аргентина не будет оказывать Украине военную помощь, заявил пресс-секретарь президента Хавьера Милея Мануэль Адорни, передает Cronica.

«Мы не собираемся оказывать какую-либо военную поддержку или каким-либо образом вмешиваться в военный конфликт», — сказал он.

Он отметил, что Буэнос-Айрес может предоставить Киеву гуманитарную помощь.

Россия предупредила Аргентину о последствиях поставок оружия Украине
Политика
Штурмовик Super Etendard

12 июня аргентинский портал Infobae сообщил, что страна обсуждает с Францией возможность передачи Украине пяти находящихся в нерабочем состоянии штурмовиков производства Super Etendard. Их она купила у Парижа в 2018 году, но не смогла починить из-за оружейного эмбарго, наложенного Лондоном после Фолклендской войны. По данным портала, администрация президента Милея решила обменять эти самолеты на другую военную технику, предполагая, что Франция починит их и направит на Украину.

Российский посол в Буэнос‑Айресе Дмитрий Феоктистов после этого заявил, что передача Украине военной техники от Аргентины станет недружественным шагом по отношению к России. Однако он отмечал, что Super Etendard вряд ли будут переданы, в этом есть «определенные заверения» со стороны аргентинской администрации. Дипломат выразил надежду на то, что Аргентина не будет вмешиваться в украинский конфликт и проявит «традиционную сдержанность».

13 июня глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Буэнос-Айрес вошел в состав контактной группы по Украине, которая координирует предоставление ей военной помощи. Президент Милей 15-16 июня участвовал в украинском мирном саммите в Швейцарии. Аргентина поддержала итоговое коммюнике конференции.

Россия осуждает поставки оружия другими странами Украине и заявляет, что государства, делающие это, вовлекаются к конфликт. Прошедший в Швейцарии саммит президент Владимир Путин называл «уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Аргентина Украина военная помощь

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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