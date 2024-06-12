 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Infobae узнал, что Аргентина задумались о поставках оружия Украине

Infobae: Милей одобрил план поставок оружия Украине
Президент Аргентины Хавьер Милей может объявить о поставках оружия Украине на саммите в Швейцарии, передает Infobae. В Москве осуждают военную помощь Киеву
Cамолет Super Etendard ВМС Аргентины
Cамолет Super Etendard ВМС Аргентины (Фото: Martin Otero / Wikipedia.org)

Правительство Аргентины обсуждает с Парижем возможность передачи Украине пяти находящихся в нерабочем состоянии штурмовиков французского производства Super Etendard. Об этом сообщил портал Infobae. По информации издания, соответствующий план поддержал президент страны Хавьер Милей.

Буэнос-Айрес закупил самолеты Super Etendard еще в 2018 году, однако так и не смог ввести в строй из-за оружейного эмбарго, наложенного Великобританией на Аргентину после Фолклендской войны. Как пишет Infobae, администрация президента Милея хочет обменять эти самолеты на другую военную технику, предполагая, что Франция починит их и передаст Украине.

По информации портала, глава МИД страны Диана Мондино обсуждала этот вопрос во время встречи в Париже с французским коллегой Стефаном Сежурне, а также с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в его офисе в Белом доме.

Накануне стало известно, что Милей передумал и решил поехать на конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15–16 июня. Аргентинское издание Clarín пишет, это решение глава Аргентины принял «в последнюю минуту». По данным газеты, президент Украины Владимир Зеленский направил своему «аргентинскому другу» специальное послание с просьбой, чтобы тот присутствовал хотя бы на церемонии открытия саммита.

Издание El Cronista, в свою очередь, сообщило, что Милей решил отправиться в Швейцарию со специальным посланием о готовности Аргентины продолжать оказывать Киеву гуманитарную помощь и в конечном итоге предоставить военную технику. Издание напоминает, что на днях стало известно о переговорах Буэнос-Айреса о поставке в Германию аргентинских средних танков ТАМ для дальнейшей передачи Киеву. Однако пока это всего лишь предположения.

Традиционно страны Латинской Америки придерживаются принципа нейтральности и не оказывают военную поддержку сторонам конфликта. Так, в январе 2023 года турне по Латинской Америке с призывами изменить позицию по конфликту на Украине совершил канцлер ФРГ Олаф Шольц, однако ему не удалось добиться от Чили, Аргентины и Бразилии военной помощи для республики.

В апреле Аргентина заявила о готовности стать глобальным партнером НАТО и направила Североатлантическому альянсу соответствующий запрос. До этого страна входила в число основных союзников США вне НАТО (Major non-NATO Ally, MNNA).

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники для Украины. В Москве заявляли, что подобные действия ведут к эскалации.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Мария Васильева Мария Васильева
Аргентина Украина поставки оружия

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Аргентина решила стать партнером НАТО
Политика
«Президент с бензопилой» Милей добился первого экономического успеха
Политика
Милей разместил в X публикацию о планируемом визите на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 11 июн, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 11 июн, 16:47
Суд ЕС отклонил ходатайство ВЭБа об отмене санкций Политика, 12:27
Жительница Шебекино получила ранения в результате обстрела Политика, 12:18
NBC узнал о 8 задержанных в США за связи с ИГ граждан Таджикистана Политика, 12:13
МИД назвал «уткой» данные о планах восстановить отношения Грузии и России Политика, 12:01
Россиянин не смог добиться ареста выплат по евробондам Белоруссии Финансы, 11:30
В Крыму национализировали активы Яценюка и Джамалы Политика, 11:26
Суд арестовал гендиректора национализированного ЧЭМК Бизнес, 11:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кремль сообщил о вечернем совещании Путина с Белоусовым и Герасимовым Политика, 11:06
ФАС не нашла плагиата в обложке «Букваря» Технологии и медиа, 11:00
Infobae узнал, что Аргентина задумались о поставках оружия Украине Политика, 10:56
В администрации президента появятся пять новых управлений Политика, 10:40
Выборы ослабили Моди. Что будет с экономикой Индии и связями с Россией Pro, 10:38
Прибыль «круизной» «дочки» РЖД выросла за год на 460% Бизнес, 10:30
Путин утвердил соглашение с Китаем о совместной лунной станции Политика, 10:23