Infobae узнал, что Аргентина задумались о поставках оружия Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей может объявить о поставках оружия Украине на саммите в Швейцарии, передает Infobae. В Москве осуждают военную помощь Киеву

Cамолет Super Etendard ВМС Аргентины (Фото: Martin Otero / Wikipedia.org)

Правительство Аргентины обсуждает с Парижем возможность передачи Украине пяти находящихся в нерабочем состоянии штурмовиков французского производства Super Etendard. Об этом сообщил портал Infobae. По информации издания, соответствующий план поддержал президент страны Хавьер Милей.

Буэнос-Айрес закупил самолеты Super Etendard еще в 2018 году, однако так и не смог ввести в строй из-за оружейного эмбарго, наложенного Великобританией на Аргентину после Фолклендской войны. Как пишет Infobae, администрация президента Милея хочет обменять эти самолеты на другую военную технику, предполагая, что Франция починит их и передаст Украине.

По информации портала, глава МИД страны Диана Мондино обсуждала этот вопрос во время встречи в Париже с французским коллегой Стефаном Сежурне, а также с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в его офисе в Белом доме.

Накануне стало известно, что Милей передумал и решил поехать на конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15–16 июня. Аргентинское издание Clarín пишет, это решение глава Аргентины принял «в последнюю минуту». По данным газеты, президент Украины Владимир Зеленский направил своему «аргентинскому другу» специальное послание с просьбой, чтобы тот присутствовал хотя бы на церемонии открытия саммита.

Издание El Cronista, в свою очередь, сообщило, что Милей решил отправиться в Швейцарию со специальным посланием о готовности Аргентины продолжать оказывать Киеву гуманитарную помощь и в конечном итоге предоставить военную технику. Издание напоминает, что на днях стало известно о переговорах Буэнос-Айреса о поставке в Германию аргентинских средних танков ТАМ для дальнейшей передачи Киеву. Однако пока это всего лишь предположения.

Традиционно страны Латинской Америки придерживаются принципа нейтральности и не оказывают военную поддержку сторонам конфликта. Так, в январе 2023 года турне по Латинской Америке с призывами изменить позицию по конфликту на Украине совершил канцлер ФРГ Олаф Шольц, однако ему не удалось добиться от Чили, Аргентины и Бразилии военной помощи для республики.

В апреле Аргентина заявила о готовности стать глобальным партнером НАТО и направила Североатлантическому альянсу соответствующий запрос. До этого страна входила в число основных союзников США вне НАТО (Major non-NATO Ally, MNNA).

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники для Украины. В Москве заявляли, что подобные действия ведут к эскалации.