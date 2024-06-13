Аргентина присоединилась к контактной группе по Украине

По данным портала Infobae, Аргентина обсуждала возможность передать Франции ранее купленные у нее штурмовики для ремонта и последующей отправки на Украину. Россия осуждает военную помощь Киеву

Ллойд Остин (в центре) (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

В состав контактной группы по Украине, которая координирует предоставление ей помощи, вошла Аргентина, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его речь перед новым заседанием группы транслировалась в Х миссии США в НАТО.

«Я рад поприветствовать Аргентину в качестве нового члена», — заявил он.

В контактной группе участвуют более 50 стран, в их числе все члены НАТО и большинство государств ЕС. По словам Остина, контактная группа за два года одобрила $98 млрд помощи Киеву. Встречи группы проходят ежемесячно с апреля 2022 года, и сегодняшнее заседание стало 23-м по счету. С украинской стороны на нем присутствовал министр обороны Рустем Умеров.

Портал Infobae накануне, 12 июня, сообщил, что Буэнос-Айрес обсуждает с Парижем возможность передачи Киеву пяти находящихся в нерабочем состоянии штурмовиков французского производства Super Etendard. Аргентина закупила их в 2018 году, но не смогла ввести в строй из-за оружейного эмбарго, наложенного Великобританией после Фолклендской войны. Штурмовики хотят обменять на другую военную технику, предполагая, что Франция починит их и передаст Украине.

Кроме того, президент Аргентины Хавьер Милей решил поехать на мирную конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15–16 июня. До этого источники La Nacion и Bloomberg сообщали, что он не собирается посещать саммит.

Аргентинское издание Clarín пишет, это свое решение лидер Аргентины поменял «в последнюю минуту». По данным газеты, президент Украины Владимир Зеленский направил своему «аргентинскому другу» специальное послание с просьбой, чтобы тот присутствовал хотя бы на церемонии открытия саммита.

Издание El Cronista, в свою очередь, сообщило, что Милей решил отправиться в Швейцарию со специальным посланием о готовности Буэнос-Айреса продолжать оказывать Киеву гуманитарную помощь и в конечном итоге предоставить военную технику.

Россия осуждает поставки военной помощи Украине другими странами. Глава МИДа Сергей Лавров призывал «мировое большинство» не участвовать в мирном саммите в Швейцарии.