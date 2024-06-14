Россия предупредила Аргентину о последствиях поставок оружия Украине

Фото: dassault-aviation.com

Передача Украине военной техники от Аргентины станет недружественным шагом по отношению к России, заявил российский посол в Буэнос‑Айресе Дмитрий Феоктистов, передает ТАСС.

Ранее портал Infobae сообщил о переговорах Аргентины и Франции о передаче Киеву пяти нерабочих штурмовиков французского производства Super Etendard.

«Доводим четко и твердо до Аргентины, что подобные шаги будут иметь недружественный характер по отношению к России. Иного толкования быть не может: ведь эта военная техника будет использоваться на поле боя против российских солдат и офицеров», — сказал Феоктистов.

Те самолеты, по поводу которых шли переговоры, скорее всего, переданы не будут, отметил дипломат. По его словам, об этом есть «определенные заверения» со стороны аргентинской администрации.

«Надеемся, что Аргентина не будет вмешиваться в украинский конфликт, проявляя традиционную сдержанность», — добавил посол.

12 июня портал Infobae написал, что Буэнос‑Айрес обсуждает с Парижем возможность передачи Украине пяти находящихся в нерабочем состоянии штурмовиков французского производства Super Etendard. Президент Аргентины Хавьер Милей поддержал такой план.

Буэнос-Айрес закупил самолеты Super Etendard еще в 2018 году, однако так и не смог ввести в строй из-за оружейного эмбарго, наложенного Великобританией на Аргентину после Фолклендской войны. Как пишет Infobae, администрация президента Милея хочет обменять эти самолеты на другую военную технику, предполагая, что Франция починит их и передаст Украине.

Россия осуждает поставки оружия и военной техники для Украины. В Кремле предупреждали, что поставки западными странами вооружений Киеву для ударов по России не останутся без последствий.