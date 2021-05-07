Алиев сделал Шушу культурной столицей Азербайджана

Азербайджан намерен восстановить исторический облик города, возобновить там культурную жизнь и вернуть городу «былую славу». Шуша перешла под контроль Баку в ноябре 2020-го после боевых действий в Нагорном Карабахе

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому перешедший под контроль Баку город Шуша (армяне называют его Шуши) официально назван культурной столицей страны.

«Объявить город Шуша культурной столицей Азербайджана», — говорится в распоряжении.

В документе отмечается, что решение принято для «восстановления исторического облика города Шуша, возвращения ему былой славы и возобновления традиционной содержательной культурной жизни». Также город планируется позиционировать на мировой арене как «яркую жемчужину многовековой богатой культуры Азербайджана».

Согласно распоряжению, из-за историко-культурного значения города и его «исключительной духовной ценности для азербайджанского народа» к Шуше необходимо относиться «с особой заботой и чуткостью».