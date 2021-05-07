Алиев сделал Шушу культурной столицей Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому перешедший под контроль Баку город Шуша (армяне называют его Шуши) официально назван культурной столицей страны.
«Объявить город Шуша культурной столицей Азербайджана», — говорится в распоряжении.
В документе отмечается, что решение принято для «восстановления исторического облика города Шуша, возвращения ему былой славы и возобновления традиционной содержательной культурной жизни». Также город планируется позиционировать на мировой арене как «яркую жемчужину многовековой богатой культуры Азербайджана».
Согласно распоряжению, из-за историко-культурного значения города и его «исключительной духовной ценности для азербайджанского народа» к Шуше необходимо относиться «с особой заботой и чуткостью».