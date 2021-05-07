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Алиев сделал Шушу культурной столицей Азербайджана

Азербайджан намерен восстановить исторический облик города, возобновить там культурную жизнь и вернуть городу «былую славу». Шуша перешла под контроль Баку в ноябре 2020-го после боевых действий в Нагорном Карабахе
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому перешедший под контроль Баку город Шуша (армяне называют его Шуши) официально назван культурной столицей страны.

«Объявить город Шуша культурной столицей Азербайджана», — говорится в распоряжении.

В документе отмечается, что решение принято для «восстановления исторического облика города Шуша, возвращения ему былой славы и возобновления традиционной содержательной культурной жизни». Также город планируется позиционировать на мировой арене как «яркую жемчужину многовековой богатой культуры Азербайджана».

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Ильхам Алиев

Согласно распоряжению, из-за историко-культурного значения города и его «исключительной духовной ценности для азербайджанского народа» к Шуше необходимо относиться «с особой заботой и чуткостью».

О том, что Шуша станет культурной столицей Азербайджана, Алиев говорил в январе. По его словам, одной из главных задач является восстановление исторических памятников и мечетей в городе. Тогда президент Азербайджана также объявил о «большом возвращении» в Нагорный Карабах.

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Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. Они завершились 10 ноября, когда при посредничестве России было заключено соглашение о прекращении военных действий. По их условиям Азербайджан получил Шушу и еще ряд территорий в Нагорном Карабахе, которые были потеряны в начале 1990-х годов.

В ноябре российский президент Владимир Путин говорил, что вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе мог бы завершиться в октябре, однако армянская сторона тогда отказалась принять предложение о прекращении огня. По словам исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна, тогда он отказался сдать Шушу Азербайджану, что было обязательным условием Алиева для прекращения огня.

Шуша является стратегически и исторически важным городом, она находится примерно в 10 км к югу от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. Через Шушу идет дорога, которая связывает Степанакерт с Арменией.

Автор
Юлия Выродова Юлия Выродова
Ильхам Алиев Азербайджан Нагорный Карабах Шуша
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